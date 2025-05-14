На Україну обрушиться жорсткий шторм: країну накриють зливи та сніг

У багатьох областях України оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 15 травня / УНИАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 15 травня

Де температура повітря опуститься до +2 градусів

У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 15 травня буде дощовою та холодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні - І рівень небезпечності. Очікуються сильні пориви вітру, дощі та мокрий сніг.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде вітряно. Через вплив холодного атмосферного фронту в більшості областей будуть дощі. Сухо буде лише на півдні та південному сході країни.

Температура повітря підвищиться до 14-18 градусів тепла. Однак на заході похолоднішає - 8-13 градусів тепла. У п'ятницю також буде холодно. Найближчими днями переважатиме волога погода. Потепління очікується лише після 20 травня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 15 травня

В Україні 15 травня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у багатьох областях. У Карпатах буде мокрий сніг. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 15-22 м/с.

"Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°, у більшості західних областей 8-13°; Карпатах протягом доби 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 15 травня в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+18 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +4...+12 градусів.

Погода 15 травня у Києві

У Києві 15 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-18 м/с.

"Температура по області вночі 5-10°, вдень 14-19° тепла; у Києві вночі 8-10°, вдень 14-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Україну накрила потужна непогода. В Україні 11 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних, більшості західних, центральних, південно-східних областях. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.

9 травня Україною пронісся потужний смерч. У Павлограді на відео зафіксували момент, коли сильний вихор зриває з дахів дахи. Найбільше постраждали будинки, які не встигли повноцінно відновити після обстрілів. Через сильний вітер були повалені дерева, через що ускладнився проїзд транспорту у різних місцях.

Також стало відомо, коли потепління накриє Україну. Найближчими днями холод нікуди не дінеться – період з низькими температурами затягнеться. Очікується, що реальне потепління прийде з 20 травня.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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