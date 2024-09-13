Постарається циклон Anett: де дощитиме, а де буде сонечко на вихідних - синоптик

Синоптик Діденко попереджає про сильний вітер в деяких областях.

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Осень, погода / Колаж: Главред, фото pixabay

Однією з характерних та важливих ознак цих вихідних буде сильний вітер. Яким українців чекатиме найближчий уїк-енд розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Телеграм.

У більшості областей України пориви південно-східного вітру досягатимуть штормових,15-20 метрів за секунду. 14-15 вересня в більшості наших областей переважатиме тепла, навіть дуже тепла погода - в денні години +15-+29 градусів, подекуди до +30 градусів.

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Погода в західних областях України

У західній частині України буде свіженько, +19-+22 градуси, а на Закарпатті, що трапляється вкрай нечасто, взагалі очікується найнижча температура повітря в Україні, +16-+19 градусів. В неділю в західних областях - максимум помірний вітер. До свіжості та холоду західних областей приєднаються дощі, які можуть бути сильними! Постарається циклон Anett, розповідає Діденко.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

В яких регіонах буде дощити 14-15 вересня

Опади поширюватимуться на Житомирщину, Одещину та Вінниччину. І ще вночі та вранці в суботу на Київщину. Проте на решті території України 14-15-го вересня буде суха ясна погода.

Погода в Києві та області 14-15 вересня

У Києві в суботу та неділю передбачається сильний південно-східний вітер. Синоптик попереджає, що ночі та вранці 14-го вересня у столиці пройде дощ, вдень у суботу та впродовж доби 15-го вересня - без опадів.

Погода в Україні / фото: Діденко

Якою буде погода наступного тижня?

Як розповідає Діденко, надалі, на наступному тижні, скільки бачить синоптичне око, в Україні переважатиме суха сонячна, помірно тепла, повітряна маса. Навіть у західних областях холодна погода поступово вирівняється і заповниться вищими градусами.

"Любителям та професіоналам оксамитового сезону пора планувати всі важливі - приватні чи робочі - справи, скрізь в Україні на наступному тижні, та й далі, домінуватиме ясна та комфортно тепла погода. Бронюйте готелі, купуйте квитки, вивчайте маршрути, займіться потрібною логістикою, переберіть на вулиці картоплю, повиносьте перед зимою килими на та подушки на провітрювання, відвідайте родичів (підготуйте великі торби на гостинці), заплануйте важливі поїздки в Україні - погода сприятиме",-підсумувала Діденко.

Погода в Україні - останні новини

До слова, синоптики Укргідрометцентру раніше розповідали, що на вихідні всю Україну заллє дощами. Субота буде дощовою в більшості регіонів України. Опади очікуються і вдень, і вночі.

Погода в Україні 13 вересня буде вітряною та дощовою. Главред розповів, де будуть грозові дощі, туман та сильний вітер.

Своєю чергою завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня розповіла, розказала, якою буде погода в Україні восени 2024 року. Давати точні прогнози на сезон за місяць-два рано, тому можна говорити лише про загальні тенденції погоди.

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