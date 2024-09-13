В Україні пронісся величезний смерч: погода вируватиме

На завтра в Одесі оголосили штормове попередження.

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Смерч в Одесі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Величезний смерч спостерігають в Одесі. Люди помітили страшне природне явище неподалік берегу моря. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відомо, що на завтра в Одесі оголосили штормове попередження.

Смерч в Одесі - відео:

відео дня

В той же час, синоптик Наталія Діденко повідомила, що поки в Україні тримається тепла та навіть дуже тепла погода, центр та захід Європи занурився у холоднечу.

"Якщо в Києві зараз +18 градусів, то в європейських містах цих регіонів ледве +8+12 градусів. І навіть нижче. Вже не кажу про сильні та дуже сильні дощі, які очікуються у Чехії, Словаччині, західній частині Польщі, там навіть ймовірна загроза повеней", - написала вона.

Погода у Європі/ фото: Наталія Діденко

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, погода в Україні на вихідних 14-15 вересня буде дощовою. Удень температура повітря становитиме +26...+28 градусів, уночі буде значно прохолодніше - стовпчики термометрів не піднімуться вище +18 градусів.

В той же час, погода в Україні 13 вересня буде вітряною та дощовою. У цей день у північних, центральних, Харківській та Миколаївській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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