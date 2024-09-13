В Україні пронісся величезний смерч: погода вируватиме

Величезний смерч спостерігають в Одесі. Люди помітили страшне природне явище неподалік берегу моря. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Відомо, що на завтра в Одесі оголосили штормове попередження.
Смерч в Одесі - відео:
В той же час, синоптик Наталія Діденко повідомила, що поки в Україні тримається тепла та навіть дуже тепла погода, центр та захід Європи занурився у холоднечу.
"Якщо в Києві зараз +18 градусів, то в європейських містах цих регіонів ледве +8+12 градусів. І навіть нижче. Вже не кажу про сильні та дуже сильні дощі, які очікуються у Чехії, Словаччині, західній частині Польщі, там навіть ймовірна загроза повеней", - написала вона.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, погода в Україні на вихідних 14-15 вересня буде дощовою. Удень температура повітря становитиме +26...+28 градусів, уночі буде значно прохолодніше - стовпчики термометрів не піднімуться вище +18 градусів.
В той же час, погода в Україні 13 вересня буде вітряною та дощовою. У цей день у північних, центральних, Харківській та Миколаївській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.
Читайте також:
- Грозовий циклон накриє Україну: які регіони заливатиме дощем
- Майже 7-бальний шторм не відступає: в Україні вирує потужна магнітна буря
- Україну атакує справжній шторм: де будуть грозові дощі, туман та сильний вітер
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред