Україну атакує справжній шторм: де будуть грозові дощі, туман та сильний вітер

В Україні пориви вітру можуть досягати швидкості 15-20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 13 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 13 вересня буде вітряною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день у північних, центральних, Харківській та Миколаївській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що 13 вересня в Україні буде тепла погода. Температура повітря підвищиться до +31 градуса. Опади будуть у багатьох областях країни. На сході очікуються сильні пориви вітру.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 13 вересня / фото: ventusky

Погода 13 вересня

В Україні 13 вересня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами та туман. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. У північно-східних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"У західних областях місцями невеликий дощ (вдень на Закарпатті помірний дощ); вночі та вранці подекуди туман; температура вночі 10-15°, вдень 21-26° (в Карпатах вночі 6-11°, вдень 15-20°). На решті території короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, на сході країни до 30°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 13 вересня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+31 градуса. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+26 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 13 вересня / фото: meteoprog

Погода 13 вересня у Києві

У Києві 13 вересня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень близько 25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 13 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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