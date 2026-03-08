Буде майже +20 градусів: синоптики здивували раптовою зміною погоди

Погода в Україні протягом тижня буде сонячною та дуже теплою.

Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Найближчими днями в Україні буде тепло та сонячно у всіх областях. Вже можна говорити про настання справжньої сонячної весни. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

До кінця тижня опадів не буде. Вночі очікується слабкий туман та короткочасні приморозки.

Погода 9 березня

У понеділок, 9 березня, погодні умови у нашій країні визначатиме антициклон. На всій території очікується малохмарна та суха погода. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -4…+1 °С, вдень +8…+13 °С, у західній частині місцями до +15 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 березня / фото: meteoprog

Погода 10 березня

У вівторок, 10 березня, очікується подальше потепління та відсутність опадів по всій Україні. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер вночі змінного напрямку, вдень південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2...+3 °С, вдень +11...+16 °С, у західній частині місцями +17...+19 °С.

Прогноз погоди в Україні на 10 березня / фото: meteoprog

Погода 11 березня

У середу, 11 березня, продовжиться період теплої та стійкої погоди під впливом антициклону. Опадів по всій країні не очікується, а небо буде малохмарним. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -2…+3 °С, вдень +12…+17 °С, у західній частині +14…+19 °С.

Прогноз погоди в Україні на 11 березня / фото: meteoprog

Погода 12 березня

У четвер, 12 березня, по всій території України утримається тепла та сонячна погода, без опадів. Вітер південно-західний, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час очікується -1...+4 °С, вдень +14...+19 °С.

Прогноз погоди в Україні на 12 березня / фото: Windy

Погода 13 березня

У п'ятницю, 13 березня, погодні умови в нашій країні продовжать формуватися під впливом поля підвищеного атмосферного тиску. Тому очікується стійка та тепла погода, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах 0…+5 °С, вдень повітря прогріється до +13…+19 °С.

Прогноз погоди в Україні на 13 березня / фото: Windy

Погода 14 березня

У суботу, 14 березня, суха та малохмарна погода пануватиме у всіх регіонах України. Опадів не очікується. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер східний / південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, у денний час +11…+16 °С, у західних областях місцями +17…+18 °С.

Прогноз погоди в Україні на 14 березня / фото: ventusky

Погода 15 березня

У неділю, 15 березня, виступ антициклону зі сходу обумовлюватиме суху та стійку погоду в усіх регіонах нашої країни. Вітер переважно східного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні -2…+3 °С, вдень +9…+15 °С, на крайньому заході до +17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 15 березня / фото: ventusky

