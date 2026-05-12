На киян чекає різка зміна погоди: синоптики попередили про несподіванку

Олексій Тесля
12 травня 2026, 00:49
У Києві у вівторок, 12 травня, вночі без опадів; вдень дощ, гроза, південний вітер, 7–12 м/с.
Синоптики прогнозують дощі / фото: pixabay

Важливо:

  • У Києві у вівторок, 12 травня, температура вночі 10-12°, вдень 20-22°
  • 13 травня дощ, вдень гроза, вдень 15-17°

Найближчі два дні, у вівторок і середу, 12-13 травня, синоптики прогнозують в Україні переважно комфортну погоду.

Як йдеться в повідомленні Укргідрометцентру, у Києві у вівторок, 12 травня, вночі без опадів; вдень дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 12 травня найвища температура вдень була 28,9 у 2013 р., найнижча вночі -2,4 у 1900 р.

У середу, 13 травня, в Україні, крім заходу та північного сходу країни, помірні дощі, грози, вдень місцями значні дощі.

У Києві 13 травня дощ, вдень гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°.

Зміна клімату в Україні: оцінки фахівців

Експерти відзначають, що кліматичні зміни в Україні вже мають помітний вплив не тільки на природу, а й на економіку, особливо на сільськогосподарський сектор. У багатьох регіонах посилюються посушливі умови, через що вирощування традиційних культур стає менш стабільним і більш витратним.

За словами фахівців, кліматичні процеси в різних частинах країни проявляються по-різному. Для південних і східних областей характерні зростання середніх температур, зменшення кількості опадів і тепліші зимові періоди. Це створює додаткові складнощі для аграріїв і змушує адаптувати методи ведення сільського господарства до нових умов.

Водночас у північних і західних регіонах, зокрема на території Полісся, зміни клімату подекуди створюють сприятливіше середовище для окремих видів сільськогосподарських культур. Такі процеси поступово змінюють не лише структуру землеробства, а й особливості місцевих екосистем.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

