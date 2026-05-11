Тепло повертається на Дніпропетровщину: наскільки зросте стовпчик термометра

Коротко:
- У Дніпрі 12 травня без опадів
- Температура: +7…+24° по області, у Дніпрі до +22°
- Південний вітер 7–12 м/с, погода стабільна
У вівторок, 12 травня у Дніпрі та Дніпропетровській області прогнозується переважно спокійна весняна погода без істотних опадів. Протягом доби очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями, а температурні показники залишатимуться комфортними для середини травня.
Як повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології, у регіоні утримається південний вітер зі швидкістю 7–12 м/с, який місцями може посилювати відчуття прохолоди, особливо на відкритих територіях. Опадів синоптики не прогнозують.
Температура повітря по області вночі становитиме +7…+12 градусів, удень підвищиться до +19…+24. У Дніпрі в нічний час очікується +9…+11 градусів, а вдень — у межах +20…+22 градусів.
Синоптики зазначають, що погодні умови залишатимуться стабільними, без різких змін чи небезпечних метеорологічних явищ.
Якою буде погода протягом тижня
Як писав главред, у Дніпрі очікується мінлива погода протягом тижня: сонячні періоди чергуватимуться із затяжними дощами та грозами. Нічна температура повітря становитиме близько +13°C, тоді як удень повітря прогріватиметься до +24°C у найтепліші дні.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у вівторок, 12 травня, погода на Львівщині визначатиметься проходженням атмосферних фронтів, що принесе із собою небезпечні метеорологічні явища. Очікується значне посилення вітру та грози.
Крім того, погода в Тернопільській області у найближчі дні буде прохолодною. Очікуються дощі, грози та сильні пориви вітру. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Також після тривалого періоду сухої та по-літньому теплої погоди на Черкащину повернулися дощі, грози та помірне похолодання.
Про джерело: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології
Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) — це державна організація, що здійснює метеорологічні спостереження, прогнозування погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області (Україна). Центр входить до мережі регіональних підрозділів, підпорядкованих Українському гідрометеорологічному центру ДСНС, і регулярно публікує дані про температуру, опади, вітер та погодні ризики.
