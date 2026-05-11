Грози, град і буревій насуваються на Львівщину: коли очікується небезпечна погода

Руслана Заклінська
11 травня 2026, 18:33
На Львівщину заходить атмосферний фронт із небезпечними явищами.
Прогноз погоди на Львівщині на 12 травня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода на Львівщині 12 травня
  • Чи очікуються дощі, грози та град
  • До яких значень опуститься нічна температура і якою буде денна

У вівторок, 12 травня, погода на Львівщині визначатиметься проходженням атмосферних фронтів, що принесе із собою небезпечні метеорологічні явища. Очікується значне посилення вітру та грози. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території області буде хмарно. Синоптики прогнозують дощі, а вдень - грози та подекуди град. Південний вітер змінить свій напрямок на північно-західний, його швидкість становитиме 9-14 м/с. Проте вдень очікуються потужні пориви до 17-22 м/с.

Нічна температура на Львівщині коливатиметься в межах 10-15° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 14-19° тепла. Через опади прогнозують погіршення видимості на автошляхах.

Погода у Львівській області 12 травня
Погода у Львівській області 12 травня / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погода у Львові 12 травня

У Львові вівторок також буде хмарним та дощовим. Протягом доби очікуються грози, а вдень можливий град. Швидкість вітру сягатиме 9-14 м/с, а під час денних поривів - до штормових 17-22 м/с.

Вночі температура повітря становитиме 11-13° тепла, вдень повітря прогріється до 17-19° тепла.

Попередження про небезпечні явища

Через грози, град та сильні пориви вітру по всій території Львівщини та у Львові оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Жителів закликають бути обережними під час перебування на вулиці.

Небезпечні явища / Інфографіка: Главред

Також, незважаючи на опади, на Львівщині 12 травня зберігається неоднорідна ситуація з пожежною небезпекою. У Львові та області (крім гірської частини) протягом 12–14 травня прогнозують переважно високий (4-й клас) рівень небезпеки. Погода сприятиме високій ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження вогню в екосистемах.

Попередження про пожежну небезпеку
Попередження про пожежну небезпеку / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Якою буде погода впродовж тижня

Початок тижня у Львові та області відзначатиметься нестійким характером із чергуванням дощів та гроз. Проте вже у другій половині тижня ситуація стабілізується й очікується спокійна погода без опадів.

Температура повітря вночі становитиме близько 10° тепла, а вдень стовпчики термометрів підніматимуться до комфортних 22°.

Погода на Львівщині впродовж тижня / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 11 травня в Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман, який знижуватиме видимість на дорогах до 200-500 метрів.

Також у Житомирській області 11-15 травня очікується помірно тепла погода з періодичними дощами. Температура вдень становитиме 17-22°, у середині тижня можливі грози та короткочасні опади.

Крім цього, 12 травня в Україні очікується прохолодна погода з дощами та грозами. Найскладніша ситуація прогнозується на Закарпатті, у Карпатах та на Правобережжі.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

