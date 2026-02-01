Полтавщину атакує 28-градусний мороз: синоптики назвали дату похолодання

Погодні умови у Полтаві та області у найближчі дні будуть несприятливі.

Прогноз погоди у Полтаві та області 1-3 лютого / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Полтаві 1 лютого

Коли на Полтавщині прогнозують мороз вище -20 градусів

У Полтаві та області сьогодні, 1 лютого, зафіксовано небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Facebook.

Оголошено перший рівень небезпечності через ожеледь та ожеледицю на дорогах. Протягом дня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби коливатиметься в межах 14-19 градусів морозу.

Погода в Полтаві 1 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода 2-3 лютого

Вже з початку нового тижня, у понеділок, температура повітря в Полтаві та області знизиться до 18-23 градусів морозу вночі (в північних районах області до 28 градусів морозу) та до 14-19 градусів морозу вдень.

Погода в Полтаві 2 лютого / фото: скріншот з meteoprog

У вівторок, 3 лютого, температура піде на спад хіба вдень - очікується до 11-16 градусів морозу, а вночі триматиметься на рівні 18-23 градусів морозу. При цьому в області 2 та 3 лютого не прогнозують опадів.

Погода в Полтаві 3 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україні посиляться морози - прогноз синоптика

Главред писав, що за словами синоптика Наталії Діденко, у перші кілька днів лютого по всій Україні очікуються сильні морози: вночі температура впаде до -20…-28 °C.

"Утеплюємося додатково...Організовуємо приватні осередки тепла, дзвонимо один одному, робимо спільне життя теплішим усіма можливими та розумними способами", - додала Діденко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що найближчими днями на Рівненщині очікується значне зниження температури та надзвичайний мороз, місцями позначка термометра сягне рекордних -30 градусів.

Раніше повідомлялося, що погода у Києві 1 лютого буде також морозною. Вдень очікується -15 градусів. Ближче до пізнього вечора температура повітря опуститься до -25 градусів.

Напередодні стало відомо, що до 2 лютого температура повітря в Житомирській області стрімко знизиться: вночі очікується від -12 до -28, а вдень — від -9 до -17.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред