Морози до -30 скують Рівненщину: коли чекати екстремальний холод "червоного рівня"

Інна Ковенько
31 січня 2026, 08:54
На Рівненщині очікується надзвичайний мороз, на початку тижня температура сягне рекордних -30 градусів.
Прогноз погоди у Рівному та області на 31 січня - 2 лютого

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у Рівному впродовж 31 січня - 2 лютого
  • В які прогнозують найсильніші морози в Рівненській області
  • Коли температури опуститься до -30 градусів

Найближчими днями на Рівненщині очікується значне зниження температури та надзвичайний мороз, місцями позначка термометра сягне рекордних -30 градусів. Водночас скандинавський антициклон сприятиме сухій та маловітряній погоді.

2 лютого в області оголосили третій рівень небезпечності - червоний. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода 31 січня

У суботу, 31 січня, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі на Рівненщині коливатиметься від -13 до -18 градусів, вдень - від 10 до 15 градусів морозу. На дорогах - ожеледиця. Атмосферний тиск інтенсивно зростатиме.

Погода 1 лютого

У неділю, 1 лютого, синоптики прогнозують малохмарну погоду, без опадів. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер - північно-східний, 3-8 м/с.

Вночі температура опуститься до 21-26 градусів морозу, вдень триматиметься в межах 12-17 градусів морозу. Атмосферний тиск майже не зміниться.

Погода 2 лютого

В понеділок, 2 лютого, очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 метрів за секунду.

Вночі температура становитиме від -23 до -28 градусів, а в північних та центральних районах при проясненнях може знижуватися до 30 градусів морозу. Вдень синоптики прогнозують 12-17 градусів морозу. Атмосферний тиск дещо знижуватиметься. Оголошено третій рівень небезпечності - червоний.

На Україну насуваються сильні морози - прогноз метеоролога

Главред писав, що за словами метеоролога Ігоря Кібальчича, у суботу та неділю, 31 січня - 1 лютого, по всій території України очікується різке зниження температури. У частині регіонів також можливі опади у вигляді дощу з переходом у сніг.

Пргнозується, що у неділю температура повітря вночі становитиме аж -20...-25 градусів, а вдень -10...-16 градусів. На Закарпатті вночі -3...-8 градусів вдень близько 0 °С.

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, що в Україні січень 2026 року завершиться морозною погодою, лише в Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та у Криму температура повітря становитиме +1...+5 °С.

Метеоролог Ігор Кібальчич повідомив що в суботу та неділю, 31 січня - 1 лютого, по всій території України очікується різке зниження температури. У частині регіонів також можливі опади у вигляді дощу з переходом у сніг.

В Україні очікується різке погіршення погодних умов. У ДСНС попереджають, що у більшості областей прогнозують сильні морози, які можуть стати небезпечними. У зв’язку з цим рятувальники оголосили червоний рівень загрози.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Рівненщина прогноз погоди Новини Рівненщини Погода в Рівному
