Нові заморозки атакують Полтавщину: синоптики назвали дату зміни температур

На Полтавщині сьогодні, 19 березня, погода до кінця доби буде хмарною, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Telegram.
Температура повітря по області коливатиметься в межах 4-9 градусів тепла, а в Полтаві до кінця дня очікується 6-8 градусів тепла. Однак вже завтра синоптики прогнозують на Полтавщині нічні заморозки.
Погода 20 березня
У п'ятницю погода все ще буде хмарною. Однак в останній робочий день тижня вночі та вранці очікується слабкий туман. Вночі по місту та місцями по області прогнозують невеликий дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі по області знизиться до 2 градусів морозу - 3 градусів тепла. Вдень на Потавщині буде тепліше - від 6 до 11 градусів тепла. У Полтаві вночі синоптики прогнозують від 0 до 2 градусів тепла, а вдень 9-11 градусів тепла.
Нагадаємо, Главред писав, що у Житомирській області найближчими днями збережеться спокійна та суха погода, однак температура повітря поступово буде знижуватися.
Напередодні стало відомо, що 20 березня у Рівненській області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +8 до +13.
Раніше повідомлялося, що погода в Черкаській області у першій половині березня характеризувалася підвищеними температурами та значним дефіцитом опадів. Бездощовий період триває вже 21–26 днів.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
