Україна під впливом морозного шторму: коли відступить похолодання

Погода у Києві також буде холодною. Температура повітря опуститься до -25 градусів.

https://glavred.net/synoptic/ukraina-pod-vliyaniem-moroznogo-shtorma-kogda-otstupit-poholodanie-10737011.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / фото: pixabay

Що дізнаєтесь:

Де буде найхолодніше

Якою буде погода вночі

Коли відступить похолодання

Погода в Україні починає погіршуватись. Регіони атакує сильне похолодання. Про це повідомляє Наталка Діденко.

Вже вночі погода опуститься до 23-25 градусів морозу. Вдень температура повітря буде на рівні 12-17 градусів морозу.

відео дня

На півдні буде тепліше, але також морозно. Там температура повітря буде -10...-15 градусів. Вдень вона буде на рівні 5-10 градусів морозу.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода у Києві 1 лютого

Погода у Києві у цей день буде також морозною. Вдень очікується -15 градусів. Ближче до пізнього вечора температура повітря опуститься до -25 градусів.

Очікується, що такі морози триватимуть кілька днів. З другої половини тижня холоднеча почне відступати.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя в найближчі дні й надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian. Очікується поступове підвищення температурного фону.

Невелике підвищення температури після періоду сильних морозів у Дніпрі не принесе відчутного полегшення для містян. Упродовж середи, четверга та п’ятниці в місті утримається холодна погода з мінусовими температурами та переважно хмарним небом. Наприкінці робочого тижня синоптики не виключають сніг.

Крім того, до 23 січня Житомирська область буде під впливом потужного антициклону. Саме цей атмосферний фронт перекрив доступ теплого повітря з Атлантики та відкрив шлях полярному холоду.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред