Окупантів вибили з нір: бійці ГУР провели успішну операцію на Запоріжжі

Руслана Заклінська
19 березня 2026, 13:43
Спецпризначенці ГУР МО провели зачистку населеного пункту.
Бійці ГУР проводять зачистку на Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • ГУР проводить зачистку на Запорізькому напрямку
  • Російських окупантів в одному населеному пункті ліквідовано
  • Тих, хто вижив, взято в полон

Українські розвідники проводять зачистку на Запорізькому напрямку. В одному з населених пунктів ліквідовано окупантів, а решту взято в полон. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Підрозділ "Химера" у складі спецпідрозділу "Тимура" провів успішну зачистку одного з населених пунктів регіону. За даними ГУР, окремі групи російської піхоти закріпилися в житлових будинках, проте українські розвідники методично і професійно витіснили їх із укриттів.

Спецпризначенці провели ретельну зачистку приміщень, ліквідували ворога у ближньому бою та взяли в полон тих, хто вижив. Полонені вже поповнили обмінний фонд і згодом їх обміняють на українських захисників.

ГУР зупинило наступ РФ на Запоріжжі

Раніше ГУР повідомило, що розвідники у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ російських військ на Запорізькому напрямку.

За три місяці спецпідрозділ "Тимура" ліквідував понад 300 окупантів, взяв у полон 39 та системно обмежує логістичні спроможності ворога дронами та артилерією. Дії українських розвідників дозволили стабілізувати оборону на вигідних рубежах та захистити Запоріжжя.

Операції ГУР - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч з 13 на 14 березня спецпризначенці Головного управління розвідки ГУР МО України уразили два військові судна Росії. Залізничний пором "Славянін" виведено з ладу, а судно "Авангард" пошкоджено.

Також ГУР отримало секретні дані про втрати російських окупантів на фронті. Згідно з ними, із 1,315 млн втрат 62% становлять убиті, а 38% - поранені.

Крім цього, Сили оборони України провели наступальну операцію під Степногірськом, захопивши стратегічні позиції російських окупантів, повідомив боєць спецпідрозділу ГУР "Артан". Операція готувалася близько двох тижнів, враховувала заміновані шляхи та погодні умови, усі українські військові залишилися живими, а техніка повернулася цілою.

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

