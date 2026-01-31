Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Лютий покаже характер: Житомирську область скують екстремальні морози

Дар'я Пшеничник
31 січня 2026, 11:04
33
На дорогах буде ожеледиця, істотних опадів не прогнозують.
Погода Житомир
Яка погода очікується в Житомирській області на початку лютого / Колаж: Главред, фото: Реальний Житомир/Telegram

Головне:

  • На Житомирщині з 31 січня по 2 лютого очікуються морози до -30
  • Вдень температура триматиметься на рівні -9…-17, на дорогах ожеледиця
  • Початок лютого може стати найхолоднішим за десятиліття

Останній місяць зими на Житомирщині розпочнеться з різкого похолодання. За даними Житомирського обласного центру з гідрометеорології, у період з 31 січня по 2 лютого температура повітря в області стрімко знизиться: вночі очікується від -12 до -28, а вдень — від -9 до -17. Укргідрометцентр уточнює, що місцями стовпчики термометрів можуть опуститися навіть до -30.

На дорогах прогнозують ожеледицю, що значно ускладнить рух транспорту, однак істотних опадів не очікується, пише сайт Житомир.info.

відео дня

Детальний прогноз

  • 31 січня (субота): мінлива хмарність, без істотних опадів. У Житомирі вночі -12…-14, вдень -10…-12. По області — до -17 уночі та -14 вдень. Вітер північний, 7–12 м/с.
  • 1 лютого (неділя): ясна погода, місцями ожеледиця. Вночі -20…-25, вдень -12…-17. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
  • 2 лютого (понеділок): ясно, ожеледиця на дорогах. Вночі -23…-28, вдень -12…-17. Вітер західний, 3–8 м/с.

За спостереженнями метеостанції Житомир, найсуворіші морози у цей період фіксувалися в 1987 році — тоді температура сягнула -29,6°C. Найтеплішими ці дні були у 2002 році, коли синоптики зафіксували +9,4°C. Середньодобова температура за багаторічними даними (1991–2020 роки) становить -2,9°C.

Таким чином, початок лютого може стати одним із найхолодніших за останні десятиліття. Метеорологи закликають жителів області бути особливо уважними на дорогах та подбати про тепло в оселях, адже тріскучі морози триматимуться кілька днів поспіль.

Погода в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що в Україні січень 2026 року завершиться морозною погодою, лише в Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та у Криму температура повітря становитиме +1...+5 °С.

Метеоролог Ігор Кібальчич повідомив що в суботу та неділю, 31 січня - 1 лютого, по всій території України очікується різке зниження температури. У частині регіонів також можливі опади у вигляді дощу з переходом у сніг.

В Україні очікується різке погіршення погодних умов. У ДСНС попереджають, що у більшості областей прогнозують сильні морози, які можуть стати небезпечними. У зв’язку з цим рятувальники оголосили червоний рівень загрози.

Рекомендуємо таке:

Про джерело: Zhitomir.info

Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Погода в Житомирі Погода Житомирська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сили оборони завдали нищівної атаки по низці цінних об'єктів РФ: деталі операції

Сили оборони завдали нищівної атаки по низці цінних об'єктів РФ: деталі операції

11:53Війна
У Києві раптово погасло світло, метро зупинилося, у Молдові - блекаут: що трапилося

У Києві раптово погасло світло, метро зупинилося, у Молдові - блекаут: що трапилося

11:26Україна
Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин

10:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Холодильник триматиме холод удвічі довше: трюк, який врятує продукти без світла

Холодильник триматиме холод удвічі довше: трюк, який врятує продукти без світла

Два знаки зодіаку опиняться в епіцентрі подій вже цими вихідними - хто у списку

Два знаки зодіаку опиняться в епіцентрі подій вже цими вихідними - хто у списку

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 січня: Драконам - відповідальність, Зміям - відмова

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 січня: Драконам - відповідальність, Зміям - відмова

Останні новини

11:53

Сили оборони завдали нищівної атаки по низці цінних об'єктів РФ: деталі операції

11:40

Яким був перший мультфільм незалежної України: його мало хто бачив

11:38

Чому 1 лютого не можна скаржитися на життя: яке церковне свято

11:31

"Що ж я за мати": Тодоренко кинула дитину в небезпечній ситуації

11:26

У Києві раптово погасло світло, метро зупинилося, у Молдові - блекаут: що трапилося

Квадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз ПендзинаКвадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз Пендзина
11:04

Лютий покаже характер: Житомирську область скують екстремальні морози

11:00

Самі собі вороги: три знаки зодіаку, які заважають своєму щастю

10:27

"Побачимося" Кевін з "Один вдома" попрощався з померлою Кетрін О'Хара

10:00

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин

Реклама
09:59

Є нюанс: дипломат звернув увагу на важливий сигнал США у темі переговорів з РФ

09:51

Топ-10 маленьких порід собак для квартири: не галасують, не линяють і легко уживаються

08:59

Відчайдушний хід Кремля: The Telegraph пояснив справжню суть енергетичного перемирʼя

08:54

Морози до -30 скують Рівненщину: коли чекати екстремальний холод "червоного рівня"

08:14

Чому чоловіки уникають серйозних стосунків: пояснення психолога

08:10

Проти Росії введено найбільшу в світі кількість санкцій, але є нюансПогляд

07:59

Дводенна пауза в ударах по енергетиці була імітацією: Чернєв про справжні плани РФ

06:40

Повня у Леві 1 лютого 2026 року: кого накриє хвиля змін - Таро прогноз

06:10

Чи може Путін порушити енергетичне перемирʼя?Погляд

06:07

Дитина між мамою і татом: найболючіша сторона розлучення

05:34

Ймовірна кохана Цимбалюка з'явилася з обручкою — деталі

Реклама
05:08

Гороскоп на завтра 1 лютого: Дівам - приємні несподіванки, Левам - обман

04:41

Перевершує Дніпро: яка сама глибока річка України та чим вона манить тисячі туристів

04:13

"Космічна" ціна на базовий продукт: експерт попередив, що скоро подорожчає

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з грибами за 33 секунди

03:37

Два знаки зодіаку опиняться в епіцентрі подій вже цими вихідними - хто у списку

03:04

Кінець логоманії й оверсайзу: як змінюється мода у 2026 році

02:47

Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

02:34

Який посуд заборонено ставити у мікрохвильовку: більшість не здогадується

01:41

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 січня: Драконам - відповідальність, Зміям - відмова

00:50

"Віддадуть перевагу європейському шляху": Максакова зробила несподіваний прогноз щодо майбутнього РФ

30 січня, п'ятниця
23:47

Графік вимкнення світла на 31 січня: як вимикатимуть електроенергію в Сумах

23:27

Світла буде в рази більше: графіки відключень для Львівщини на 31 січня

23:08

Українцям скасують оплату за опалення та воду, яких не було: кого це торкнеться

23:06

Хто може отримати гроші на генератор для будинку: як отримати допомогу від держави

21:51

Померла зірка культового фільму "Сам удома" Кетрін О'Гара

21:44

Чи погодився Путін на "перемир'я": Жданов назвав дату наступного удару

21:08

РФ масштабує технології "комбінованого шоку", – Івашин

20:49

Відключення світла в Рівному та області: з'явився новий графік на 31 січня

20:48

Чоловік купив будинок в Італії за 1 євро, але відмовився від нього: в чому причина

20:24

"Відлік почався": Зеленський зробив нову заяву про енергетичне перемир'я

Реклама
20:03

Не лише "домосід" - як правильно назвати людину, яку не витягнеш із хатиВідео

19:52

Що насправді бачать сканери в аеропортах: правда приголомшила пасажирів

19:36

"Окупанти влаштували сафарі на людей": Зеленський назвав найбільш вразливі області

19:10

Навіщо Трамп просто попіарився на викраденні МадуроПогляд

18:50

У Держдумі РФ вимагають завдати ударів по Україні "потужною зброєю відплати"

18:34

"За межею абсурду": нове зобов'язання від ПриватБанку вразило українців

18:27

В одному регіоні України оголосили примусову евакуацію: хто мусить покинути дім

17:46

Холодильник триматиме холод удвічі довше: трюк, який врятує продукти без світла

17:35

Вартість різко змінилася: в Україні переписали ціни на популярний продукт

17:30

РФ зібралася несподівано захопити один населений пункт далеко від фронту - аналітик

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти