Лютий покаже характер: Житомирську область скують екстремальні морози

На дорогах буде ожеледиця, істотних опадів не прогнозують.

Яка погода очікується в Житомирській області на початку лютого / Колаж: Главред, фото: Реальний Житомир/Telegram

Головне:

На Житомирщині з 31 січня по 2 лютого очікуються морози до -30

Вдень температура триматиметься на рівні -9…-17, на дорогах ожеледиця

Початок лютого може стати найхолоднішим за десятиліття

Останній місяць зими на Житомирщині розпочнеться з різкого похолодання. За даними Житомирського обласного центру з гідрометеорології, у період з 31 січня по 2 лютого температура повітря в області стрімко знизиться: вночі очікується від -12 до -28, а вдень — від -9 до -17. Укргідрометцентр уточнює, що місцями стовпчики термометрів можуть опуститися навіть до -30.

На дорогах прогнозують ожеледицю, що значно ускладнить рух транспорту, однак істотних опадів не очікується, пише сайт Житомир.info.

Детальний прогноз

31 січня (субота): мінлива хмарність, без істотних опадів. У Житомирі вночі -12…-14, вдень -10…-12. По області — до -17 уночі та -14 вдень. Вітер північний, 7–12 м/с.

мінлива хмарність, без істотних опадів. У Житомирі вночі -12…-14, вдень -10…-12. По області — до -17 уночі та -14 вдень. Вітер північний, 7–12 м/с. 1 лютого (неділя): ясна погода, місцями ожеледиця. Вночі -20…-25, вдень -12…-17. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

ясна погода, місцями ожеледиця. Вночі -20…-25, вдень -12…-17. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. 2 лютого (понеділок): ясно, ожеледиця на дорогах. Вночі -23…-28, вдень -12…-17. Вітер західний, 3–8 м/с.

За спостереженнями метеостанції Житомир, найсуворіші морози у цей період фіксувалися в 1987 році — тоді температура сягнула -29,6°C. Найтеплішими ці дні були у 2002 році, коли синоптики зафіксували +9,4°C. Середньодобова температура за багаторічними даними (1991–2020 роки) становить -2,9°C.

Таким чином, початок лютого може стати одним із найхолодніших за останні десятиліття. Метеорологи закликають жителів області бути особливо уважними на дорогах та подбати про тепло в оселях, адже тріскучі морози триматимуться кілька днів поспіль.

Погода в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що в Україні січень 2026 року завершиться морозною погодою, лише в Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та у Криму температура повітря становитиме +1...+5 °С.

Метеоролог Ігор Кібальчич повідомив що в суботу та неділю, 31 січня - 1 лютого, по всій території України очікується різке зниження температури. У частині регіонів також можливі опади у вигляді дощу з переходом у сніг.

В Україні очікується різке погіршення погодних умов. У ДСНС попереджають, що у більшості областей прогнозують сильні морози, які можуть стати небезпечними. У зв’язку з цим рятувальники оголосили червоний рівень загрози.

