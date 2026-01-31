Лютий покаже характер: Житомирську область скують екстремальні морози

Головне:
- На Житомирщині з 31 січня по 2 лютого очікуються морози до -30
- Вдень температура триматиметься на рівні -9…-17, на дорогах ожеледиця
- Початок лютого може стати найхолоднішим за десятиліття
Останній місяць зими на Житомирщині розпочнеться з різкого похолодання. За даними Житомирського обласного центру з гідрометеорології, у період з 31 січня по 2 лютого температура повітря в області стрімко знизиться: вночі очікується від -12 до -28, а вдень — від -9 до -17. Укргідрометцентр уточнює, що місцями стовпчики термометрів можуть опуститися навіть до -30.
На дорогах прогнозують ожеледицю, що значно ускладнить рух транспорту, однак істотних опадів не очікується, пише сайт Житомир.info.
Детальний прогноз
- 31 січня (субота): мінлива хмарність, без істотних опадів. У Житомирі вночі -12…-14, вдень -10…-12. По області — до -17 уночі та -14 вдень. Вітер північний, 7–12 м/с.
- 1 лютого (неділя): ясна погода, місцями ожеледиця. Вночі -20…-25, вдень -12…-17. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
- 2 лютого (понеділок): ясно, ожеледиця на дорогах. Вночі -23…-28, вдень -12…-17. Вітер західний, 3–8 м/с.
За спостереженнями метеостанції Житомир, найсуворіші морози у цей період фіксувалися в 1987 році — тоді температура сягнула -29,6°C. Найтеплішими ці дні були у 2002 році, коли синоптики зафіксували +9,4°C. Середньодобова температура за багаторічними даними (1991–2020 роки) становить -2,9°C.
Таким чином, початок лютого може стати одним із найхолодніших за останні десятиліття. Метеорологи закликають жителів області бути особливо уважними на дорогах та подбати про тепло в оселях, адже тріскучі морози триматимуться кілька днів поспіль.
Погода в Україні - останні новини
Раніше Главред розповідав, що в Україні січень 2026 року завершиться морозною погодою, лише в Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та у Криму температура повітря становитиме +1...+5 °С.
Метеоролог Ігор Кібальчич повідомив що в суботу та неділю, 31 січня - 1 лютого, по всій території України очікується різке зниження температури. У частині регіонів також можливі опади у вигляді дощу з переходом у сніг.
В Україні очікується різке погіршення погодних умов. У ДСНС попереджають, що у більшості областей прогнозують сильні морози, які можуть стати небезпечними. У зв’язку з цим рятувальники оголосили червоний рівень загрози.
