Путін 'зник' із Кремля після ліквідації Хаменеї: ЗМІ розкрили причину

Лідер РФ припинив публічні зустрічі у Кремлі відразу після того, як світ дізнався подробиці вбивства іранського аятоли Хаменеї.

Путін перестав з'являтися в Кремлі

Лідер РФ Володимир Путін уже понад дев'ять днів не проводить публічних заходів у Кремлі. Пауза в графіку диктатора стала однією з найдовших від початку року і збіглася в часі з вбивствами керівництва Ірану. Про це повідомило російське видання "Агентство".

Згідно з аналізом сайту адміністрації президента РФ, востаннє Путін з’являвся на публічному заході в Кремлі ще 9 березня на нараді щодо нафтогазового ринку. Відтоді в його графіку фігурують лише "консерви" (заздалегідь записані зустрічі - ред.) або дистанційні наради.

Видання зазначає, що участь у зустрічах по відеозв'язку Путін міг брати з різних резиденцій. Так, 18 березня він проводив онлайн-нараду з урядом із резиденції в Ново-Огарьово Московської області, де кабінет відтворює інтер’єри інших резиденцій у Сочі та на Валдаї.

Цьогоріч подібна довга пауза між публічними заходами у Кремлі траплялася лише один раз - з 6 по 18 лютого, тоді відбулися очне засідання Ради безпеки та зустріч із міністром закордонних справ Куби Бруно Родрігесом Паррільєю. У січні максимальна перерва між появами Путіна в Кремлі не перевищувала шести днів.

Які причини зникнення Путіна

Відсутність Путіна на публіці збіглася з перебоями в роботі Інтернету в центрі Москви. У медіапросторі з'являються непідтверджені чутки, що це може бути пов'язано з ліквідацією верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї 28 лютого. ЦРУ та ізраїльський "Моссад" відстежили його переміщення за допомогою системи міських відеокамер, після чого Хаменеї було ліквідовано авіаударом по резиденції в Тегерані. Напередодні, 17 березня, також повідомляли про ліквідацію секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

У виданні зазначають, що Путін міг занепокоїтися після цих подій, оскільки іранських посадовців відстежили за допомогою камер відеоспостереження, яких у Москві ще більше. За даними деяких джерел, можливі перебої з Інтернетом у столиці РФ також могли бути пов’язані з іранським фактором і заходами безпеки Кремля.

Поява Моджтаби Хаменеї в Москві

Однією з ключових обставин, що обговорюються, є ймовірне перебування в Москві Моджтаби Хаменеї - сина та потенційного наступника ліквідованого аятоли Алі Хаменеї. За версією пропагандистів, він може проходити лікування в одній із закритих московських клінік.

Якщо спадкоємець іранського престолу справді перебуває в РФ, це перетворює Москву на пряму ціль для стеження або й ударів західних спецслужб, що змушує Кремль параноїдально посилювати заходи безпеки та "глушити" зв’язок у центрі столиці.

Що відомо про проблеми з інтернетом в Москві

Як раніше повідомляв Главред, з 3 березня мешканці Москви скаржаться на перебої з мобільним зв’язком та інтернетом, особливо в центрі та метро. Збої торкнулися всіх операторів "великої четвірки" (МТС, Білайн, МегаФон, T2), а бізнес щодня втрачає близько $7 млн.

У Кремлі обмеження пояснюють міркуваннями безпеки. Опозиційні ЗМІ припускають тестування системи "білих списків", коли доступ до інтернету зберігають лише окремі ресурси.

На тлі перебоїв москвичі купують паперові карти, рації та пейджери, театри закликають друкувати квитки заздалегідь, а водіїв попереджають про можливі збої при оплаті паркування.

Допомога Росії Ірану - останні новини

Нагадаємо, Росія передає Ірану розвідувальні дані про можливі цілі для атак на американських військових на Близькому Сході. Це може свідчити про опосередковану участь ще одного серйозного противника США у війні. Інформацію оприлюднило The Washington Post із посиланням на трьох поінформованих чиновників.

Водночас президент США Дональд Трамп під час круглого столу в Білому домі різко перебив кореспондента Fox News, який запитав про можливу передачу Росією розвідданих Ірану для атак на американські позиції. Трамп назвав питання "дурним" і заявив, що ситуація в Ірані - "легка проблема".

Згодом Трамп заявив, що не має підстав вважати, що Росія допомагає Ірану під час американсько-ізраїльської операції. Проте його спецпосланець Стів Віткофф підтвердив, що звертався до Москви з проханням припинити передачу Ірану розвідданих.

Як повідомляв Главред, 15 березня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що Росія та Китай є стратегічними партнерами Тегерана і надають підтримку Ірану у військовій, політичній та економічній сферах.

Про джерело: Агентство Агентство — це незалежне російське інтернет‑видання, яке позиціонує себе як проєкт журналістів і репортерів‑розслідувачів, що раніше були змушені покинути роботу в інших незалежних російських медіа через тиск влади. Воно публікує новини та аналітику про події в Росії та світі.

