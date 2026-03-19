Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін "зник" із Кремля після ліквідації Хаменеї: ЗМІ розкрили причину

Руслана Заклінська
19 березня 2026, 12:45
Лідер РФ припинив публічні зустрічі у Кремлі відразу після того, як світ дізнався подробиці вбивства іранського аятоли Хаменеї.
Путін 'зник' із Кремля після ліквідації Хаменеї: ЗМІ розкрили причину
Путін перестав з'являтися в Кремлі / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, wikipedia.org

Коротко:

  • Путін понад 9 днів не проводить публічних заходів у Кремлі
  • Відсутність на публіці збіглася з перебоями інтернету в центрі Москв
  • Зникнення Путіна може бути пов'язане з ліквідацією Алі Хаменеї

Лідер РФ Володимир Путін уже понад дев'ять днів не проводить публічних заходів у Кремлі. Пауза в графіку диктатора стала однією з найдовших від початку року і збіглася в часі з вбивствами керівництва Ірану. Про це повідомило російське видання "Агентство".

Згідно з аналізом сайту адміністрації президента РФ, востаннє Путін з’являвся на публічному заході в Кремлі ще 9 березня на нараді щодо нафтогазового ринку. Відтоді в його графіку фігурують лише "консерви" (заздалегідь записані зустрічі - ред.) або дистанційні наради.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Видання зазначає, що участь у зустрічах по відеозв'язку Путін міг брати з різних резиденцій. Так, 18 березня він проводив онлайн-нараду з урядом із резиденції в Ново-Огарьово Московської області, де кабінет відтворює інтер’єри інших резиденцій у Сочі та на Валдаї.

Цьогоріч подібна довга пауза між публічними заходами у Кремлі траплялася лише один раз - з 6 по 18 лютого, тоді відбулися очне засідання Ради безпеки та зустріч із міністром закордонних справ Куби Бруно Родрігесом Паррільєю. У січні максимальна перерва між появами Путіна в Кремлі не перевищувала шести днів.

Які причини зникнення Путіна

Відсутність Путіна на публіці збіглася з перебоями в роботі Інтернету в центрі Москви. У медіапросторі з'являються непідтверджені чутки, що це може бути пов'язано з ліквідацією верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї 28 лютого. ЦРУ та ізраїльський "Моссад" відстежили його переміщення за допомогою системи міських відеокамер, після чого Хаменеї було ліквідовано авіаударом по резиденції в Тегерані. Напередодні, 17 березня, також повідомляли про ліквідацію секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

У виданні зазначають, що Путін міг занепокоїтися після цих подій, оскільки іранських посадовців відстежили за допомогою камер відеоспостереження, яких у Москві ще більше. За даними деяких джерел, можливі перебої з Інтернетом у столиці РФ також могли бути пов’язані з іранським фактором і заходами безпеки Кремля.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Поява Моджтаби Хаменеї в Москві

Однією з ключових обставин, що обговорюються, є ймовірне перебування в Москві Моджтаби Хаменеї - сина та потенційного наступника ліквідованого аятоли Алі Хаменеї. За версією пропагандистів, він може проходити лікування в одній із закритих московських клінік.

Якщо спадкоємець іранського престолу справді перебуває в РФ, це перетворює Москву на пряму ціль для стеження або й ударів західних спецслужб, що змушує Кремль параноїдально посилювати заходи безпеки та "глушити" зв’язок у центрі столиці.

Що відомо про проблеми з інтернетом в Москві

Як раніше повідомляв Главред, з 3 березня мешканці Москви скаржаться на перебої з мобільним зв’язком та інтернетом, особливо в центрі та метро. Збої торкнулися всіх операторів "великої четвірки" (МТС, Білайн, МегаФон, T2), а бізнес щодня втрачає близько $7 млн.

У Кремлі обмеження пояснюють міркуваннями безпеки. Опозиційні ЗМІ припускають тестування системи "білих списків", коли доступ до інтернету зберігають лише окремі ресурси.

На тлі перебоїв москвичі купують паперові карти, рації та пейджери, театри закликають друкувати квитки заздалегідь, а водіїв попереджають про можливі збої при оплаті паркування.

Допомога Росії Ірану - останні новини

Нагадаємо, Росія передає Ірану розвідувальні дані про можливі цілі для атак на американських військових на Близькому Сході. Це може свідчити про опосередковану участь ще одного серйозного противника США у війні. Інформацію оприлюднило The Washington Post із посиланням на трьох поінформованих чиновників.

Водночас президент США Дональд Трамп під час круглого столу в Білому домі різко перебив кореспондента Fox News, який запитав про можливу передачу Росією розвідданих Ірану для атак на американські позиції. Трамп назвав питання "дурним" і заявив, що ситуація в Ірані - "легка проблема".

Згодом Трамп заявив, що не має підстав вважати, що Росія допомагає Ірану під час американсько-ізраїльської операції. Проте його спецпосланець Стів Віткофф підтвердив, що звертався до Москви з проханням припинити передачу Ірану розвідданих.

Як повідомляв Главред, 15 березня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що Росія та Китай є стратегічними партнерами Тегерана і надають підтримку Ірану у військовій, політичній та економічній сферах.

Про джерело: Агентство

Агентство — це незалежне російське інтернет‑видання, яке позиціонує себе як проєкт журналістів і репортерів‑розслідувачів, що раніше були змушені покинути роботу в інших незалежних російських медіа через тиск влади. Воно публікує новини та аналітику про події в Росії та світі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Іран Володимир Путін новини Ірану Путін новини
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти