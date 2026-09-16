На Україну насувається зовсім не осіння погода: наскільки підвищиться температура

Ви дізнаєтеся:
- Де будуть опади 17 вересня
- Як зміниться температура повітря в Києві у четвер
Погода в Україні завтра, 17 вересня, буде комфортною, з ідеальною температурою повітря впродовж дня. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталія Діденко.
За її прогнозом, в Україні очікується +20+24 градуси, на Закарпатті буде трохи тепліше - +23+26 градусів. У більшості областей України переважатиме суха ясна сонячна погода.
"І лише в західних областях близькість атмосферного фронту завтра зумовить невеликі опади", - зауважила синоптик.
Погода в Києві 17 вересня
У четвер у столиці очікується ясна і сонячна повітря з температурою повітря вдень в межах від +23 до +25 градусів. Опадів у Києві Діденко також не прогнозує.
"Ще раз нагадую, що за попередніми прогнозами з наступного тижня, з 21 вересня, у більшості областей України очікується різке похолодання та дощі", - додала вона.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, шо поточний тиждень в Україні буде теплим і комфортним, а дощів очікується небагато. Водночас, за попередніми прогнозами, наступний тиждень буде значно холоднішим і принесе більше дощів.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні 16 вересня буде комфортною. Найвищою очікується температура повітря у західних областях України, до +22+26 градусів.
Напередодні стало відомо, що погода в Україні до 20 вересня, буде мінливою, з коливаннями температури повітря та короткочасними дощами. З 16 вересня поступово температурний фон підвищиться завдяки стійкому атмосферному перенесенню з півдня та південного заходу.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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