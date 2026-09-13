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Україну накриє перше бабине літо: коли температура підскочить до +29 градусів

Марія Николишин
13 вересня 2026, 15:50
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Початок нового тижня буде прохолодним, місцями із помірними дощами.
Україну накриє перше бабине літо: коли температура підскочить до +29 градусів
Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні до 20 вересня
  • Де прогнозуються тумани

Погода в Україні упродовж наступного тижня, з 14 по 20 вересня, буде мінливою, з коливаннями температури повітря та короткочасними дощами. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, початок нового тижня прогнозується прохолодним, місцями із помірними дощами. Втім, вже із середи поступово температурний фон підвищиться завдяки стійкому атмосферному перенесенню з півдня та південного заходу.

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"На тлі підвищеного атмосферного тиску до кінця другої декади місяця переважатиме по-літньому тепла, суха та малохмарна погода, яку по праву можна вважати першим бабиним літом", - наголосив він.

Погода 14 вересня

У понеділок помірні та значні дощі пройдуть у південній частині України, у Криму та Приазов'ї можливі грозові зливи та шквали. Вдень дощі також охоплять центральні та східні регіони країни. В решті регіонів України істотних опадів не передбачається. У західних областях подекуди можливий туман.

Температура повітря в нічний час становитиме +11…+16 градусів, у західних областях +5…+10 градусів; вдень +20…+25 градусів, у центральних регіонах місцями +14…+19 градусів.

Україну накриє перше бабине літо: коли температура підскочить до +29 градусів
Погода 14 вересня / фото: meteoprog

Погода 15 вересня

У вівторок вночі помірні дощі пройдуть у східних областях, місцями можлива гроза. Вдень невеликі короткочасні дощі спостерігатимуться у західних та північно-західних регіонах України. У решті регіонів без істотних опадів. У західній частині подекуди туман.

Температура повітря в нічний час становитиме +8...+13 градусів, вдень +18...+23 градуси.

Україну накриє перше бабине літо: коли температура підскочить до +29 градусів
Погода 15 вересня / фото: meteoprog

Погода 16 вересня

У середу на більшій частині території України під впливом поля підвищеного тиску очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман.

Температура повітря вночі очікується в межах +8…+13 градусів, вдень +20…+25 градусів, на крайньому півдні та Закарпатті місцями до +27 градусів.

Україну накриє перше бабине літо: коли температура підскочить до +29 градусів
Погода 16 вересня / фото: meteoprog

Погода 17 вересня

У четвер продовжиться період стійкої і теплої погоди без опадів на всій території України. Вночі місцями не виключений слабкий туман. Температура вночі становитиме +10…+15 градусів, в денні години повітря прогріється до +23…+28 градусів.

Погода 18 вересня

У п'ятницю утримається тепла та суха погода по всій Україні. Опадів не передбачається, лише вдень на крайньому заході можливий невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі коливатиметься в межах +11…+16 градусів, вдень повітря прогріється до +24…+29 градусів, на Поліссі та Львівщині +18…+23 градусів.

Погода 19 вересня

У суботу в більшості регіонів України очікується погода без опадів. Лише у західних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температура вночі становитиме +12…+17 градусів, вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів, у західних регіонах близько +20 градусів.

Погода 20 вересня

У неділю під впливом циклону у північній половині України пройдуть дощі, в решті регіонів утримається погода без істотних опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів, у північних та західних областях близько +20 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич раніше говорив, що до 13 вересня в Україні очікуються дощі різної інтенсивності, а також коливання температури повітря.

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань заявляв, що вересень ще дасть українцям насолодитися помірним теплом.

Синоптики Укргідрометцентру казали, що погода в Україні у найближчі дні буде нерівномірною через циклон, який переміщуватиметься з території Угорщини та Румунії спочатку у північно-східному напрямку, а далі у східному.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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