Різке похолодання перерве бабине літо: коли в Україні зміниться погода

Тепла погода буде тішити українців ще недовго. Синоптик попередила про раптове падіння температури повітря.

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Прогноз погоди в Україні / фото: УНІАН

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Як зміниться погода в Україні 16 вересня

Чи будуть завтра опади в Києві

Коли в Україну прийде справжнє осіннє похолодання

Погода в Україні завтра, 16 вересня, буде комфортною. Найвищою очікується температура повітря у західних областях України, до +22+26 градусів. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

У більшості областей впродовж дня передбачається +20+23 градусів, у східній частині України у середу буде свіжіше +17+20 градусів.

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Погода в Україні 16 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 16 вересня

У столиці завтра буде сухо, сонячно і тепло. Температура повітря у денні години буде триматися на рівні +23 градусів. Опадів у Києві у середу Діденко не прогнозує.

Погода в Києві 16 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода в Україні наступного тижня

З наступного понеділка, 21 вересня, в Україні почнеться справжнє осіннє похолодання. Синоптик попередила, що температура істотно знизиться - протягом дня очікується +10+17 градусів.

"Через територію України проходитимуть атмосферні фронти які принесуть помірні та сильні опади. Цей прогноз ще потребуватиме уточнення", - зауважила Діденко.

Вона також наголосила, що це похолодання не буде остаточним, теплі дні в Україні ще будуть.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що середня місячна температура повітря в Україні в вересні прогнозується у межах +11+18 градусів, що близько до норми. Водночас місячна кількість опадів очікується у межах 37-76 мм, а у Карпатах 74-106 мм.

Раніше повідомлялося, що 15 вересня в Україні буде тепло та переважно сухо, хоча без дощів не обійдеться. Опади найбільш імовірні у східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.

Напередодні стало відомо, що до кінця поточного тижня, до 20 вересня, погода в Україні буде мінливою, з коливаннями температури повітря та короткочасними дощами.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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