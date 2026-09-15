Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Різке похолодання перерве бабине літо: коли в Україні зміниться погода

Анна Косик
15 вересня 2026, 11:23
google news Підпишіться
на нас в Google
Тепла погода буде тішити українців ще недовго. Синоптик попередила про раптове падіння температури повітря.
Різке похолодання перерве бабине літо: коли в Україні зміниться погода
Прогноз погоди в Україні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Як зміниться погода в Україні 16 вересня
  • Чи будуть завтра опади в Києві
  • Коли в Україну прийде справжнє осіннє похолодання

Погода в Україні завтра, 16 вересня, буде комфортною. Найвищою очікується температура повітря у західних областях України, до +22+26 градусів. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

У більшості областей впродовж дня передбачається +20+23 градусів, у східній частині України у середу буде свіжіше +17+20 градусів.

відео дня
Різке похолодання перерве бабине літо: коли в Україні зміниться погода
Погода в Україні 16 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 16 вересня

У столиці завтра буде сухо, сонячно і тепло. Температура повітря у денні години буде триматися на рівні +23 градусів. Опадів у Києві у середу Діденко не прогнозує.

Різке похолодання перерве бабине літо: коли в Україні зміниться погода
Погода в Києві 16 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода в Україні наступного тижня

З наступного понеділка, 21 вересня, в Україні почнеться справжнє осіннє похолодання. Синоптик попередила, що температура істотно знизиться - протягом дня очікується +10+17 градусів.

"Через територію України проходитимуть атмосферні фронти які принесуть помірні та сильні опади. Цей прогноз ще потребуватиме уточнення", - зауважила Діденко.

Вона також наголосила, що це похолодання не буде остаточним, теплі дні в Україні ще будуть.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що середня місячна температура повітря в Україні в вересні прогнозується у межах +11+18 градусів, що близько до норми. Водночас місячна кількість опадів очікується у межах 37-76 мм, а у Карпатах 74-106 мм.

Раніше повідомлялося, що 15 вересня в Україні буде тепло та переважно сухо, хоча без дощів не обійдеться. Опади найбільш імовірні у східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.

Напередодні стало відомо, що до кінця поточного тижня, до 20 вересня, погода в Україні буде мінливою, з коливаннями температури повітря та короткочасними дощами.

Інші новини:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Звільнення генпрокурора Кравченка: Рада провела голосування, результати

Звільнення генпрокурора Кравченка: Рада провела голосування, результати

12:59Україна
Російський фрегат випустив ракети по гелікоптеру однієї з країн НАТО

Російський фрегат випустив ракети по гелікоптеру однієї з країн НАТО

11:44Світ
Різке похолодання перерве бабине літо: коли в Україні зміниться погода

Різке похолодання перерве бабине літо: коли в Україні зміниться погода

11:23Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з черепахою за 37 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з черепахою за 37 с

Солодкий персик виросте з кісточки: садівниця показала покроковий метод посадки

Солодкий персик виросте з кісточки: садівниця показала покроковий метод посадки

Як прискорити дозрівання помідорів на кущі: три методи, які дійсно працюють

Як прискорити дозрівання помідорів на кущі: три методи, які дійсно працюють

Тест на IQ: потрібно знайти число 35 серед 85 за 9 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти число 35 серед 85 за 9 секунд

Лимонна кислота лише зветься лимонною: з чого її насправді виготовляють

Лимонна кислота лише зветься лимонною: з чого її насправді виготовляють

Останні новини

12:59

Звільнення генпрокурора Кравченка: Рада провела голосування, результати

12:51

Дії Буданова є ключем до зміни позиції США щодо Росії, - професор інституту Клінтона

12:41

Тест на IQ: потрібно знайти діамант серед перлин за 18 секунд

12:32

"Ось такий піст": Мірзоян значно схуд після відмови від трьох продуктів

12:18

Викидати не варто: як використати пусті пачки з-під кетчупу і майонезу

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
12:15

"Я ніби проживав його життя": Вівчарюк розповів про свою нову роль у "Таксі для опера"

12:15

Неграмотна Лорак знову зганьбилася в соцмережі

11:50

Ціла клумба з трьох коробочок: як збирати насіння чорнобривців восениВідео

11:48

Китайський гороскоп на завтра, 16 вересня: Бикам — межі, Щурам — розуміння

Реклама
11:44

Російський фрегат випустив ракети по гелікоптеру однієї з країн НАТО

11:43

Померла легендарна українська актриса

11:23

Різке похолодання перерве бабине літо: коли в Україні зміниться погода

10:46

Окупанти відступають: Україна почала масштабну операцію "Вівальді" на Донеччині

10:45

РФ полює на українські АЗС: де можливий дефіцит і чому пальне може різко подорожчати

10:41

Кім Чен Ин видав нову заяву про війну в Україні та дав обіцянку Путіну

10:40

Захистить від сусідів і застуди: навіщо садити бузину на ділянці та як це зробитиВідео

10:36

Меган Маркл показала справжнього принца Гаррі у колі сімʼї і звернулася до ньогоВідео

10:25

Замість котлет: рецепт шикарної вечері з фаршу за 45 хвилин

09:54

Аніта Луценко показала обличчя нового обранця - з ким зустрічається тренерка

09:50

Гороскоп на завтра, 16 вересня: Левам - відпочинок, Скорпіонам - прибуток

Реклама
09:48

Михайло Федоров був працевлаштований на створену під нього посаду та заброньований за один день, - президент фонду

09:23

Енергетичне перемир'я з РФ: наскільки успішною для України може бути угода

09:22

РФ розширила парк реактивних дронів: 100 Гераней помітили за 180 км від кордону

08:10

Росія наближається до межі: Жовтенко розповів, як Кремль тестує НАТО на міцністьПогляд

08:03

Затяжна магнітна буря майже 5-бального рівня накриє Землю: прогноз активності

07:59

Винищувачі НАТО збили дрон над Литвою: вторгнення відбулося з боку Білорусі

07:26

Ракети та дрони завдали удару по РФ: горить великий НПЗ, уражені склади Ozon

06:53

Атака дронів на Київ: реактивні БПЛА завдали удару по АЗС та складахФото

05:55

Прийняла таблетку: що стало причиною смерті Гайден Панеттьєрі

05:37

Як прискорити дозрівання помідорів на кущі: три методи, які дійсно працюютьВідео

05:00

Доля подарує другий шанс: три знаки зодіаку залишать самотність позаду

04:41

Чорна смола, яку вважали справжньою панацеєю в СРСР: що таке насправді мумійо

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з черепахою за 37 с

03:44

Важкі часи відходять у минуле: три знаки зодіаку відчують полегшення

03:22

Павуки триматимуться подалі: чим обробити вікна та двері перед холодами

03:02

Сонце знищило гігантську планету: вчені зробили сенсаційне відкриття

02:33

Врожаю вистачить із запасом, але є нюанс: чому аграрії опинилися у великому мінусі

01:06

Пропозиція про перемир'я між РФ та Україною: у FT дізналися про відповідь Путіна

14 вересня, понеділок
23:58

Про хімію можна забути: сантехнік розкрив спосіб прочищення засмічення за хвилиниВідео

23:33

Як зупинити війну без втрати Донбасу: названо несподіваний сценарій

Реклама
23:07

Десятки дронів готові до ударів: у The Telegraph дізналися про нову базу запусків РФ

22:48

Штраф 34 тис. грн та позбавлення прав: для водіїв готують нові покарання

22:11

Томати ще цвітуть у вересні: що потрібно зробити, щоб встигли дозріти плодиВідео

22:10

Які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовій печі: розкрито небезпекуВідео

21:52

Цукор більше не знадобиться: яка рослина з підвіконня підсолодить чай і каву

21:46

Які АЗС Росія може атакувати наступними: названо головний критерій

21:15

Яблука не зіпсуються до весни: агроном назвав прості правила зберігання врожаюВідео

21:08

Підозра Кривоносу та відставка Кравченка: деталі гучного скандалуФото

21:06

Вартість дизеля та бензину різко підскочить: експерт назвав нові ціни

19:54

Всього два простих інгредієнти: неприємний запах зникне миттєвоВідео

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини Дніпра
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти