Похолодає і будуть грозові дощі: Україну накриває небезпечна погода

Температура повітря по всій державі суттєво знизиться, також багато областей можуть накрити дощі з грозами.

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Погода в Україні - похолодає і будуть грозові дощі/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 3 і 4 серпня, відзначиться різким похолоданням. У суботу, 3 серпня, температура повітря відчутно знизиться у західних, північних і багатьох центральних областях (окрім Дніпропетровщини). Також у цих областях місцями можуть бути грозові дощі.

На півдні та сході в суботу буде сухо та спекотно. Але вже в неділю, 4 серпня, спека послабне також на півдні та у східних областях України. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

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У п’ятницю, 2 серпня, в Україні будуть теплі погодні умови – стовпчики термометрів показуватимуть +25…+30 градусів, у південній частині +28…+32 градуси.

"Переважатиме підвищений атмосферний тиск, суха сонячна погода. У західних областях в другій половині дня п'ятниці збільшиться хмарність. Вітер в Україні буде північно-західний, невеликий або помірний", – зазначила синоптикиня.

Також вона розповіла, що у Києві 2-го серпня очікується суха тепла погода з температурою повітря +27…+29 градусів.

У той же час Діденко попередила, що 2 серпня у нашій державі очікуються магнітні бурі.

Погода в Україні 2 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 3 серпня/ Укргідрометцентр

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що похолодання накриє всю Україну – стало відомо, де різко знизиться температура і будуть дощі. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 29 липня по 4 серпня.

Також раніше повідомлялося, що в Україні змінюється погода – синоптики розповіли, в яких регіонах серйозно потепліє. Синоптики попереджають про те, що майже по всій Україні триматиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну повертається аномальна спека – синоптик назвала терміни. Скільки триватиме спекотна погода, прогнозувати важко. Але є надія на те, що стовпчики термометрів не підніматимуться вище, ніж у липні.

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