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Похолодання накриє всю Україну: де різко знизиться температура і будуть дощі

Альона Вороніна
28 липня 2024, 14:54
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Під впливом циклону, який прийде до нас з Балтії, температура повітря по всій території України трохи знизиться й будуть опади.

Погода, дождь, лето
Погода в Україні - нашу державу накриє похолодання/ unsplash.com

Погода в Україні упродовж тижня, з 29 липня по 4 серпня, відзначиться похолоданням у всіх регіонах держави, дощами і поривчастим вітром.

У першій половині тижня на погоду в більшості областей нашої країни впливатиме циклон, який сформується над країнами Балтії і просуватиметься у південно-східному напрямку. Внаслідок насування цього циклону на усі області нашої країни чекає похолодання. Про це сказав кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Він зазначив, що під впливом циклону пройдуть дощі та суттєво посилиться вітер північно-західного напрямку, місцями він досягатиме 15-20 м/с.

Але з другої половини тижня температура повітря знову почне рости, і вже у вихідні повернеться спекотна погода. Стовпчики термометрів значно зростуть переважно у південних та східних областях.

"Дощі протягом тижня матимуть локальний характер і охоплять не всю територію країни, тому в багатьох областях збережеться посуха та високий рівень пожежної небезпеки", – додав Кібальчич.

Погода в Україні 29 липня

У понеділок, 29 липня, вночі у північних та місцями центральних областях, вдень на південному сході України пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. У решті областей без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північно-західній частині країни вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря у північних та західних областях вночі +12…+17 градусів, вдень +22…+27; у центральних, південних та східних регіонах вночі +18…+23 градусів, вдень +28…+33, на південному сході до +35 градусів.

Погода в Украине 29 июля
Погода в Україні 29 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 липня

У вівторок, 30 липня, у північних, вдень місцями також у західних та східних областях пройдуть дощі, можливі грози. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 градусів, вдень +21…+26, на південному сході та у Криму місцями до +29 градусів.

Погода в Украине 30 июля
Погода в Україні 30 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 31 липня

У середу, 31 липня, в Україні переважно без опадів, лише вдень у північних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с; на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29.

Погода в Украине 31 июля
Погода в Україні 31 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 1 серпня

У четвер, 1 серпня, по всій території України очікується переважно сонячна погода, без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +26...+31.

Погода в Украине 1 августа
Погода в Україні 1 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 2 серпня

У п'ятницю, 2 серпня, утримається погода без опадів. Лише вдень на крайньому заході можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 градусів, вдень +26…+31; на півдні та південному заході, а також на узбережжі морів вночі +16…+21 градус, вдень +29…+34.

Погода в Украине 2 августа
Погода в Україні 2 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 3 серпня

У суботу, 3 серпня, у західному регіоні країни вдень також місцями у центральних областях очікуються дощі з грозами, в окремих пунктах можливі сильні зливи та шквали, 15-20 м/с. На решті території країни без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; на півдні України південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 градуси, вдень +23…+28, у центральних та південних областях +29…+34 градуси.

Погода в Україні 4 серпня

У неділю, 4 серпня, нестійка погода з короткочасними дощами очікується у більшості областей України. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 градуси, вдень +23…+28, у південно-східній половині країни +29…+34 градуси.

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що у нашу державу повернеться нестерпна спека – стало відомо, де в Україні вдарить +37 градусів. У деяких областях температура повітря знову зашкалюватиме, опади очікуються лише в невеликій частині регіонів нашої держави.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде антициклон Gustav – стало відомо, де вируватимуть грози та нестерпна спека. До західних кордонів України наблизиться атмосферний фронт, який принесе грозові дощі у кілька областей, розповіла синоптик Наталія Діденко.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в серпні 2024 року. Синоптик прогнозує загалом комфортну погоду в останній місяць літа.

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