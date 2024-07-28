Похолодання накриє всю Україну: де різко знизиться температура і будуть дощі

Під впливом циклону, який прийде до нас з Балтії, температура повітря по всій території України трохи знизиться й будуть опади.

https://glavred.net/synoptic/poholodanie-nakroet-vsyu-ukrainu-gde-rezko-snizitsya-temperatura-i-budut-dozhdi-10584047.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - нашу державу накриє похолодання/ unsplash.com

Погода в Україні упродовж тижня, з 29 липня по 4 серпня, відзначиться похолоданням у всіх регіонах держави, дощами і поривчастим вітром.

У першій половині тижня на погоду в більшості областей нашої країни впливатиме циклон, який сформується над країнами Балтії і просуватиметься у південно-східному напрямку. Внаслідок насування цього циклону на усі області нашої країни чекає похолодання. Про це сказав кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

відео дня

Він зазначив, що під впливом циклону пройдуть дощі та суттєво посилиться вітер північно-західного напрямку, місцями він досягатиме 15-20 м/с.

Але з другої половини тижня температура повітря знову почне рости, і вже у вихідні повернеться спекотна погода. Стовпчики термометрів значно зростуть переважно у південних та східних областях.

"Дощі протягом тижня матимуть локальний характер і охоплять не всю територію країни, тому в багатьох областях збережеться посуха та високий рівень пожежної небезпеки", – додав Кібальчич.

Погода в Україні 29 липня

У понеділок, 29 липня, вночі у північних та місцями центральних областях, вдень на південному сході України пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. У решті областей без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північно-західній частині країни вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря у північних та західних областях вночі +12…+17 градусів, вдень +22…+27; у центральних, південних та східних регіонах вночі +18…+23 градусів, вдень +28…+33, на південному сході до +35 градусів.

Погода в Україні 29 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 липня

У вівторок, 30 липня, у північних, вдень місцями також у західних та східних областях пройдуть дощі, можливі грози. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 градусів, вдень +21…+26, на південному сході та у Криму місцями до +29 градусів.

Погода в Україні 30 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 31 липня

У середу, 31 липня, в Україні переважно без опадів, лише вдень у північних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с; на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29.

Погода в Україні 31 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 1 серпня

У четвер, 1 серпня, по всій території України очікується переважно сонячна погода, без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +26...+31.

Погода в Україні 1 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 2 серпня

У п'ятницю, 2 серпня, утримається погода без опадів. Лише вдень на крайньому заході можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 градусів, вдень +26…+31; на півдні та південному заході, а також на узбережжі морів вночі +16…+21 градус, вдень +29…+34.

Погода в Україні 2 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 3 серпня

У суботу, 3 серпня, у західному регіоні країни вдень також місцями у центральних областях очікуються дощі з грозами, в окремих пунктах можливі сильні зливи та шквали, 15-20 м/с. На решті території країни без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; на півдні України південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 градуси, вдень +23…+28, у центральних та південних областях +29…+34 градуси.

Погода в Україні 4 серпня

У неділю, 4 серпня, нестійка погода з короткочасними дощами очікується у більшості областей України. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 градуси, вдень +23…+28, у південно-східній половині країни +29…+34 градуси.

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що у нашу державу повернеться нестерпна спека – стало відомо, де в Україні вдарить +37 градусів. У деяких областях температура повітря знову зашкалюватиме, опади очікуються лише в невеликій частині регіонів нашої держави.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде антициклон Gustav – стало відомо, де вируватимуть грози та нестерпна спека. До західних кордонів України наблизиться атмосферний фронт, який принесе грозові дощі у кілька областей, розповіла синоптик Наталія Діденко.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в серпні 2024 року. Синоптик прогнозує загалом комфортну погоду в останній місяць літа.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред