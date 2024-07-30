Україну накриє новий антициклон: погода різко зміниться

У серпні хвилі спеки ще будуть, але зараз погодні умови поки що будуть більш комфортними.

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Погода в Україні - Україну накриє новий антициклон/ unsplash.com

Погода в Україні у середу, 31 липня, буде сухою, малохмарною і сонячною. Циклон, який раніше прийшов до нас з північного сходу і спричинив посилення вітру, піде геть, а на заміну йому прийде західний антициклон.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що у середу вітер вгомониться, хіба ще найближчої ночі подекуди побуде рвучким.

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У ніч на 21 липня очікується +12…+18 градусів, а завтра вдень буде +24…+29 градусів.

У Києві у середу також буде сонячно, стовпчики термометрів показуватимуть +25 градусів. Вітер буде помірним, а подекуди легким.

"Противний вітряний циклон з північного сходу йде геть (що може бути хорошого з північного сходу), західний антициклон наближається", – додала Діденко.

Вона зазначила, що у серпні хвилі спеки ще будуть.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечна погода – вдарять сильні магнітні бурі, буде дощ з грозою. В Україні очікується сильний вітер до штормових поривів 15-20 метрів за секунду, а також сильні магнітні бурі та опади.

Також раніше повідомлялося, що Україну атакує потужний шторм. Синоптики оголосили І рівень небезпечності через сильні пориви вітру.

Нагадаємо, небезпечна магнітна буря накриває країну – стало відомо, коли закінчиться цей шторм. Пікова потужність магнітної бурі раптово підвищиться до майже 8-ми балів.

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