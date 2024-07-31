В Україні змінюється погода: в яких регіонах серйозно потепліє

Погода в Україні 1 серпня буде теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Майже у всіх областях України в цей день буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде помірна спека. 1 серпня опадів не буде, але вже 3-го серпня очікується дощ. У неділю прийде потепління.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 1 серпня
В Україні 1 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 5-120 м/с. Водночас синоптики попереджають про можливі пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°; у південних областях та в Криму вночі 16-21°, вдень 27-32°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +33
За даними meteoprog, 1 серпня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+33 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+27 градусів.
Погода 1 серпня у Києві
У Києві 1 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 11-16°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання – стало відомо, на які регіони обвалиться шторм. Синоптики попереджають про те, що зниження температури повітря буде відчутне вже на цьому тижні.
Також повідомлялося, що країну атакував жорсткий шторм – Україну "труситиме" майже 7-бальна буря. Ця магнітна буря буде потужнішою, ніж попередня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сонце "відключить" світло і зв'язок на Землі. Через виверження темної плазми на Сонці жителям Землі загрожують неприємності.
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