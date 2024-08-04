Вдарить знову +35 градусів: де в Україні буде спекотна погода

Погода в Україні упродовж тижня, з 5 по 11 серпня, у більшості областей буде помірно теплою. Проте деякі регіони накриє спека і температура повітря може підніматися вдень до +30…+35 градусів. Спекотна погода буде у південних регіонах.
Дощі упродовж тижня будуть нечасто, а коли й будуть йти, то переважно на правобережжі. Подекуди можливі дощі з грозами. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
У той же час він попередив, що у південно-східній частині нашої країни продовжиться період посухи та високої пожежної небезпеки.
Погода в Україні 5 серпня
У понеділок, 5 серпня, у східних областях, вдень також у західних регіонах очікуються дощі, подекуди з грозами. На решті території України без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 градусів, вдень +21…+26, у південній половині +26…+31 градус.
Погода в Україні 6 серпня
У вівторок, 6 серпня, вночі у західних областях, вдень місцями у північних регіонах та на Одещині пройдуть дощі, часом з грозами. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер переважно північний/ північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 градусів, вдень +21…+26, у південній половині, а також місцями в центральних областях +26…+31 градус, на заході країни +18…+23 градуси.
Погода в Україні 7 серпня
У середу, 7 серпня, вночі у північній частині країни та у Криму, вдень на лівобережжі пройдуть дощі, подекуди з грозами. У західних областях переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29, на півдні місцями до +32 градуси.
Погода в Україні 8 серпня
У четвер, 8 серпня, в Україні переважно без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29, на півдні місцями до +32 градуси.
Погода в Україні 9 серпня
У п'ятницю, 9 серпня, вночі без опадів, вдень місцями у західних областях пройде короткочасний дощ із грозою. Вночі та вранці у західній частині місцями тумани. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32, на півдні до +34 градуси.
Погода в Україні 10 серпня
У суботу, 10 серпня, вночі у північних та західних областях, вдень місцями у центральних, південних регіонах та на Харківщині очікуються короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 градусів, вдень +27…+32, у південних та місцями центральних областях +33…+35 градусів.
Погода в Україні 11 серпня
У неділю, 11 серпня, опадів в Україні не передбачається. Вітер утримається північно-західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 градусів, удень +24…+29, у південній частині +31…+33 градуси.
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що всю Україну накриє потужний циклон – будуть штормовий вітер, дощі та грози. Синоптики попереджають про те, що у деяких областях України пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.
Також раніше повідомлялося, що на Україну налетять град і дощі з грозами – стало відомо, які області України накриють сильні опади. Температура повітря у вихідні сильно відрізнятиметься у різних областях. У деяких регіонах очікуються шквали до 15-20 м/с.
Нагадаємо, Землю накрили потужні сонячні бурі, будуть збої зі зв'язком – названо терміни. 15 спалахів сталися разом із виверженнями плазми або корональними викидами маси. Скоро потоки плазми можуть досягти Землі.
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