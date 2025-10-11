Погода різко починає змінюватись: які регіони заливатиме дощем, а де буде потепління

Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +9 градусів.

https://glavred.net/synoptic/pogoda-rezko-nachinaet-menyatsya-kakie-regiony-budet-zalivat-dozhdem-a-gde-budet-poteplenie-10705700.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 12 жовтня

Де температура повітря опуститься до +5 градусів

У яких областях будуть лити дощі

Погода в Україні 12 жовтня буде місцями дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 11-12 жовтня у більшості областей будуть дощі, туман та мряка. Температура повітря буде прохолодною у суботу. Вдень температура повітря опуститься до 8-13 градусів тепла. У неділю буде трохи тепліше - 13-18 градусів тепла.

відео дня

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня / фото: ventusky

Погода 12 жовтня

В Україні 12 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі на заході та півдні країни. У Карпатах буде туман. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. У південних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°, на півдні країни та Закарпатті 12-17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 12 жовтня в Україні буде місцями прохолодно. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+16 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +9...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня / фото: meteoprog

Погода 12 жовтня у Києві

У Києві 12 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 5-10°, вдень 9-14°; у Києві вночі 7-9°, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Читайте також:

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред