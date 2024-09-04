Нова магнітна буря налітає на країну: чого очікувати українцям 5-7 вересня

Експерти з США опублікували свою версію розвитку сонячної активності на початку вересня 2024 року.

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Чого очікувати від сонячної активності 5-7 вересня / фото: pixabay

До чого готуватися українцям на початку вересня розповіли в Штатах. Прогнозом сонячної та геомагнітної активності поділився Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Експерти опублікували свою версію подій на 5-7 вересня 2024 року. Однак, що важливо, прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Варто нагадати, що потужність геомагнітної бурі вимірюється К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Можна видихнути з полегшенням, адже сильного впливу на організм в ці дні не буде.

"Від четверга, 5 вересня, до суботи, 7 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей ", - розповіли в Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Як відомо, 5 вересня похолодання накриє Україну. Нічна температура повітря у нашій державі опуститься до +14 градусів.

Також синоптики розповіли, які області заливатимуть грозові дощі 5 вересня. Зазначається, що пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.

Своєю чергою завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня підсумувала, якою буде погода в Україні восени 2024 року. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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