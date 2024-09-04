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Буде штормовий вітер: які області заливатимуть грозові дощі

Ангеліна Підвисоцька
4 вересня 2024, 17:49
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Синоптики попереджають про те, що пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.
погода
Погода в Україні на 5 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 5 вересня буде комфортною та майже без спеки. У багатьох областях будуть дощі з грозами та сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що протягом дня в Україні буде тепло, а вночі - свіжо. Температура повітря підвищиться до +30 градусів.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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погода 5 сентября
Прогноз погоди в Україні на 5 вересня / фото: ventusky

Погода 5 вересня

В Україні 5 вересня буде мінлива хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються у більшості центральних, південних областей та в Криму. Вітер в цей день буде північно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с. У південних областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +16

За даними meteoprog, 5 вересня в Україні буде теплим, але місцями дощовим. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +22...+31 градуса. Найнижча температура буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+25 градусів.

погода 5 сентября
Прогноз погоди в Україні на 5 вересня / фото: meteoprog

Погода 5 вересня у Києві

У Києві 5 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 5 сентября
Прогноз погоди в Україні на 5 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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