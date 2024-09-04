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Похолодання накриє Україну: у яких областях будуть дощі та грози

Альона Вороніна
4 вересня 2024, 13:00
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Нічна температура повітря у нашій державі опуститься до +14 градусів.

Погода, осень
Погода в Україні - похолодання накриє нащу державу/ unsplash.com

Погода в Україні у четвер, 5 вересня, буде теплою, подекуди очікується помірна спека.

Упродовж дня температура повітря триматиметься на рівні +24…+29 градусів, а в деяких областях досягатиме +30 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

Але нічна температура повітря у нашій державі стане набагато прохолоднішою.

"5 вересня в Україні буде тепло, до помірної спеки, протягом дня +24…+29 градусів, острівцями до +30 градусів. Вночі явно свіжіше, можна навіть десь тримати плед чи тоненьку ковдру, +14…+19 градусів", – зазначила Діденко.

У більшості областей в четвер дощів не очікується. Короткочасні дощі, навіть із грозами, можуть бути в цей день у південній частині України.

Східний вітер передбачається рвучким, часом навіть сильним.

У Києві в четвер буде вітряно, тепло і сухо, температура повітря досягатиме до +28, +29 градусів.

Погода в Украине 5 сентября
Погода в Україні 5 вересня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що вдарить +8 градусів – стало відомо, у яких областях України різко похолодає. У більшості регіонів не передбачається опадів. Але у деяких областях очікуються дощі з грозами.

Також раніше повідомлялося, що у нашій державі впаде температура і будуть зливи – похолодання накриє частину України. У низці областей будуть зливові дощі й різко знизиться температура повітря.

Нагадаємо, Главред публікував прогноз магнітних бур на 2-4 вересня. Чого очікувати від сонячної активності 2-4 вересня розповіли експерти з Вашингтону. Так Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США опублікував свій прогноз сонячної та геомагнітної активності.

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