РФ битиме по Україні ракетами, які важче збивати: офіцер розкрив план ворога

Росія збільшить кількість балістичних атак на Україну, зокрема застосовуючи ракети Кинжал та Іскандер-М, адже їх складніше перехопити, зазначив Андрій Крамаров.

https://glavred.net/ukraine/rf-budet-bit-po-ukraine-raketami-kotorye-trudnee-sbivat-oficer-raskryl-plan-vraga-10594283.html Посилання скопійоване

Росія посилить удари по Україні балістичними ракетами / Колаж: Главред, фото: скріншот, wikimedia.org, Міноборони РФ

Російські окупанти застосовують балістичні та аеробалістичні ракети, зокрема Ха-22, Кинжал і Іскандер-М. Росія збільшить кількість ударів балістикою, оскільки такий тип ракет Україні найважче збивати. Про це розповів військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров в ефірі "Radio NV".

"Оскільки їхні крилаті ракети для нас, за умови наявності достатнього боєкомплекту для зенітно-ракетних комплексів, ефективного використання авіації, стають менш ефективними. Щодо атак тими ж БПЛА-камікадзе – "шахед", то ми активно зараз застосовуємо для протидії армійську авіацію - це наші українські гелікоптери. І відповідно, ці цілі очікуваного росіянами ефекту не наносять", - пояснив він.

Військовий експерт підкреслив, що Україні не вистачає достатньої кількості систем Patriot та SAMP/T, щоб покрити всіх можливих траєкторій атак РФ. Затримки з постачанням нових систем ППО з боку партнерів, які обіцяли передати їх ще влітку, також негативно впливають на ситуацію.

відео дня

"Це перш за все щодо застосування Кинжалів і ракет Іскандер-М балістичних. Вони на жаль приносять нам найбільшої шкоди… Потенціал ворога ще зберігається. А в нас з додатковими системами Patriot , які нам пообіцяли наші партнери ще наприкінці травня, початку літа – їх там від 5 до 7 – є певні затримки з їх передачею. Хоча зараз вони нам дуже й дуже потрібні", - наголосив Крамаров.

За його словами, Росії простіше закуповувати дешевші ракети в Північній Кореї та Ірану, що дозволить їй нарощувати кількість ударів. Хоча ці ракети менш ефективні, їх велика кількість може перевантажити українську ППО.

"Північнокорейські КN-23 - не долітають. В Іранських ракет ефективність ще нижча. Але тим не менш, з урахуванням тактико-технічних характеристик ЗРК NASAMS і IRIS-T можуть не встигати їх збивати. Відповідно, так, ракета дешева, малоефективна, тим не менш, Іран може їх клепати у великій кількості. І в разі якщо вони почнуть постачання Росії, то для росіян нормальна логіка збільшити кількість ударів балістичними ракетами, які нам наразі найважче всього збивати", - додав військовий експерт.

Ракети, якими Росія б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Крамаров Андрій Крамаров - український військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ.



У минулому - співробітник банківської сфери.

Атака Росії по Львову 4 серпня - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня Росія завдала удару по Львову. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що внаслідок удару в районі головного вокзалу спалахнули житлові будинки.

Одна з ракет влучила в житловий будинок, де мешкала родина Базилевичів. Садовий розповів, що після атаки вижив лише Ярослав Базилевич, а його дружина та три доньки – Ярина, Дарина та Емілія – загинули.

За словами очевидці, чоловіку вдалося чудом вижити. Перебуваючи разом з сім'єю на сходовій кліці, Ярослав Базилевич пішов взяти води в квартиру, саме це його врятувало.

Як повідомляв Главред, рятувальні роботи у Львові завершено. За даними ДСНС, вдалося врятувати 12 осіб, 53 отримали поранення. На жаль, загинуло 7 осіб, серед яких двоє дітей віком 7 та 14 років.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред