РФ битиме по Україні ракетами, які важче збивати: офіцер розкрив план ворога

Російські окупанти застосовують балістичні та аеробалістичні ракети, зокрема Ха-22, Кинжал і Іскандер-М. Росія збільшить кількість ударів балістикою, оскільки такий тип ракет Україні найважче збивати. Про це розповів військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров в ефірі "Radio NV".
"Оскільки їхні крилаті ракети для нас, за умови наявності достатнього боєкомплекту для зенітно-ракетних комплексів, ефективного використання авіації, стають менш ефективними. Щодо атак тими ж БПЛА-камікадзе – "шахед", то ми активно зараз застосовуємо для протидії армійську авіацію - це наші українські гелікоптери. І відповідно, ці цілі очікуваного росіянами ефекту не наносять", - пояснив він.
Військовий експерт підкреслив, що Україні не вистачає достатньої кількості систем Patriot та SAMP/T, щоб покрити всіх можливих траєкторій атак РФ. Затримки з постачанням нових систем ППО з боку партнерів, які обіцяли передати їх ще влітку, також негативно впливають на ситуацію.
"Це перш за все щодо застосування Кинжалів і ракет Іскандер-М балістичних. Вони на жаль приносять нам найбільшої шкоди… Потенціал ворога ще зберігається. А в нас з додатковими системами Patriot , які нам пообіцяли наші партнери ще наприкінці травня, початку літа – їх там від 5 до 7 – є певні затримки з їх передачею. Хоча зараз вони нам дуже й дуже потрібні", - наголосив Крамаров.
За його словами, Росії простіше закуповувати дешевші ракети в Північній Кореї та Ірану, що дозволить їй нарощувати кількість ударів. Хоча ці ракети менш ефективні, їх велика кількість може перевантажити українську ППО.
"Північнокорейські КN-23 - не долітають. В Іранських ракет ефективність ще нижча. Але тим не менш, з урахуванням тактико-технічних характеристик ЗРК NASAMS і IRIS-T можуть не встигати їх збивати. Відповідно, так, ракета дешева, малоефективна, тим не менш, Іран може їх клепати у великій кількості. І в разі якщо вони почнуть постачання Росії, то для росіян нормальна логіка збільшити кількість ударів балістичними ракетами, які нам наразі найважче всього збивати", - додав військовий експерт.
Хто такий Андрій Крамаров
Андрій Крамаров - український військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ.
У минулому - співробітник банківської сфери.
Атака Росії по Львову 4 серпня - що відомо
Нагадаємо, у ніч на 4 вересня Росія завдала удару по Львову. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що внаслідок удару в районі головного вокзалу спалахнули житлові будинки.
Одна з ракет влучила в житловий будинок, де мешкала родина Базилевичів. Садовий розповів, що після атаки вижив лише Ярослав Базилевич, а його дружина та три доньки – Ярина, Дарина та Емілія – загинули.
За словами очевидці, чоловіку вдалося чудом вижити. Перебуваючи разом з сім'єю на сходовій кліці, Ярослав Базилевич пішов взяти води в квартиру, саме це його врятувало.
Як повідомляв Главред, рятувальні роботи у Львові завершено. За даними ДСНС, вдалося врятувати 12 осіб, 53 отримали поранення. На жаль, загинуло 7 осіб, серед яких двоє дітей віком 7 та 14 років.
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