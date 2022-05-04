Потужний вітер і заморозки: Україну атакує небезпечна погода

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у четвер, 5 травня, у більшості областей очікується морозна. Синоптик Наталка Діденко попередила про сильний вітер і заморозки.

"Нічні заморозки 0-3 градуси в найближчу ніч спостерігатимуться подекуди в північних, західних і центральних областях України", - повідомила синоптик.

Повідомляється, що в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях і Криму очікується північно-східний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів в секунду.

У той же час, майже по всій території України пануватиме суха сонячна погода, атмосферний тиск буде підвищеним. Однак у Приазов'ї, Криму та місцями в Карпатах пройде невеликий дощ.

Температура повітря найближчої ночі очікується низькою: +1 +6 градусів на півночі на Заході України, і +4 + 9 градусів на півдні та сході.

"Протягом дня четверга стовпчики термометрів піднімуться до +12 +16 градусів, в західних областях і в південній частині будуть тепліше, +15 +19 градусів", - зазначила синоптик.

Вона додала, що в Києві також очікується похолодання – вночі +3 +5 градусів, в околицях можливі заморозки, вдень 5 травня очікується +13 +14 градусів. Однак опадів у столиці не очікується, погода буде сухою та сонячною.

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