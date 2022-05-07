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Вріжуть дощі: синоптики назвали дату небезпечної погоди

7 травня 2022, 04:40

З 7 травня в Україну прийдуть дощі, грози і шквали.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на вихідних буде дощовою і з грозами, разом з тим продовжиться потепління, а в деяких регіонах повітря прогріється до зовсім літніх +23.

У суботу, 7 травня, у західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях очікуються дощі. На решті території країни буде сонячна погода. Температура повітря вдень становитиме +17...+20 градусів, вночі термометри покажуть на заході +7...+ 9, в інших областях буде прохолодніше - від +3 до +7 градусів.

У неділю, 8 травня, у західних та північних регіонах, у Житомирській та Київській областях синоптики прогнозують дощі з грозами. В іншій частині України продовжить світити сонечко.

Незважаючи на опади, очікується потепління до +19... + 23 градусм. У нічні години на Сході і в Запорізькій області ртутні стовпчики опустяться до +3...+ 5, в інших регіонах буде +5...+11.

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У понеділок, 9 травня, грози поміняють свою дислокацію, перемістившись на південь, схід і прилеглі області Центральної України. Денні температури складуть від +14... +16 на півночі до +21...+ 23 у Херсоні та в Ужгороді. Вночі найхолодніше буде в Луганській області, там термометри покажуть + 4... +6. На решті території очікується від + 6 до + 11 градусів.

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