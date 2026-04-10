На Рівненщині бушуватиме негода: чим здивує погода на Пасху та коли прийде тепло

Найближчими днями Рівненська область залишатиметься під впливом північних повітряних мас, що принесуть прохолоду та дощі.

Прогноз погоди у Рівному та області на 11-13 квітня

Якою буде погода в Рівному та області на вихідних

Яку погоду очікувати на Великдень на Рівненщині

Коли на Рівненщину прийде потепління

Рівненська область зустріне вихідні прохолодною погодою з нічними заморозками, а вже з понеділка а вже з понеділка денна температура поступово піде вгору.

Як повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології, погода впродовж 11-13 квітня залишатиметься під впливом північних повітряних мас, що принесуть мінливу хмарність та короткочасні дощі.

У суботу, 11 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, вдень можливий невеликий дощ. Північно-західний вітер триматиметься у межах 5-10 м/с. Температура вночі знизиться до 0-3° із заморозками, вдень становитиме 6-11° тепла. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним.

У неділю, 12 квітня, синоптична картина майже не зміниться: мінлива хмарність, без істотних опадів уночі та короткочасний дощ удень. Заморозки вночі збережуться, а денна температура коливатиметься в межах 6-11° тепла. Атмосферний тиск почне повільно зростати.

У понеділок, 13 квітня, синоптики прогнозують мінливу хмарність та невеликий дощ удень. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі очікуються заморозки 0-3°, проте вдень стане тепліше, стовпсики термометрів покажуть 9-14° тепла. Атмосферний тиск продовжить слабке зростання.

Коли в Україну прийде потепління - прогноз Синоптик Наталія Діденко говорила, що погода в Україні наприкінці поточного тижня буде холодною. За її словами, на Великдень трохи потеплішає, але незначно. Температура підніметься до +7...+11 градусів, на Лівобережжі до +8...+14 градусів. Вона також додала, що потепління посилиться з 14-15 квітня.

Як писав Главред, вихідні в Дніпрі обіцяють мінливу весняну погоду. Субота принесе хмари, дрібний дощ і прохолодну вологість, тоді як неділя порадує легким потеплінням і відносною сухістю.

Погода в Україні на вихідних, 11 і 12 квітня, буде прохолодною, місцями з невеликими дощами, хмарним небом і слабким вітром.

У Черкаській області пік великоднього похолодання з заморозками ще попереду, проте вже наступного тижня очікується поступове потепління.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

