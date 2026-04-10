Градуси підуть угору, але є нюанс: що підготувала погода для Дніпра на Великдень

Вихідні у Дніпрі продемонструють зміну погоди від дощової до більш сухої та теплої.

https://glavred.net/synoptic/zontiki-ili-progulki-chto-prigotovila-pogoda-dlya-dnepra-na-pashu-10755578.html Посилання скопійоване

У неділю опади припиняться і стане комфортніше

Коротко:

Субота у Дніпрі дощ і хмари +9°C, вологість 92%

Неділя суха до +12°C, слабкий вітер і менша вологість

Тиск стабільний 752 мм рт. ст., без коливань

Ці вихідні у Дніпрі обіцяють мінливу весняну погоду. За даними метеорологічного сервісу sinoptik, субота принесе хмари, дрібний дощ та прохолодну вологість, тоді як неділя порадує легким потеплінням та відносною сухістю.

Субота принесе дощ і високу вологість

Субота, 11 квітня, не порадує дніпрян сонцем: небо залишатиметься щільно затягнутим хмарами протягом усього дня.

відео дня

Температура вночі та вранці сягатиме +5°C, вдень повітря прогріється до +9°C. Вологість у ранкові години сягатиме 92%, а легкий північно-східний вітер змушуватиме відчувати прохолоду сильніше, ніж є насправді.

Дощ розпочнеться ще вночі та з різною інтенсивністю триватиме весь день, найбільша ймовірність опадів очікується близько 12:00, а ближче до вечора дощ стихне, залишаючи вологе і прохолодне повітря.

Погода в Дніпрі 11 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Неділя порадує теплом і відсутністю опадів

Неділя, 12 квітня, принесе певне полегшення — опади припиняться, хоча хмари залишаться на небі. Ранок зустріне містян температурою +7°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12°C.

Вітер майже відсутній — до 1,2 м/с, а вологість повітря знизиться до 42%, що робить перебування на вулиці комфортнішим. Вечір неділі залишиться похмурим, проте сухим, із температурою близько +10°C.

Атмосферний тиск стабільний — 752 мм рт. ст., що не створюватиме дискомфорту для метеозалежних людей.

Погода в Дніпрі 12 квітня / Фото: скріншот sinoptik

В Україні очікується погіршення погоди — прогноз Синоптикиня Наталія Діденко попередила, що більшість регіонів України опиниться під впливом холодного атмосферного фронту. Це спричинить дощі та зниження температури повітря. Також вона зазначила, що негода супроводжуватиметься сильним північно-західним вітром, пориви якого місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Погода в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 квітня в Україні очікується прохолодна погода зі снігом, повідомляє Укргідрометцентр. Упродовж 10–11 квітня синоптики прогнозують заморозки та оголосили І та ІІ рівні небезпечності.

Крім того, у Черкаській області пік великоднього похолодання із заморозками ще попереду, однак уже наступного тижня очікується поступове потепління. Про це повідомив керівник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

На Рівненщині також збережеться прохолодна весняна погода: очікується хмарність із проясненнями без значних опадів. Водночас у регіоні прогнозують нічні заморозки, які триватимуть кілька днів поспіль.

Читайте також:

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред