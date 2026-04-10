Сніг, туман та -2 градуси: якою буде погода в Україні на Великдень

Найбільш тепла погода встановиться у південній частині України.

Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Погода в Україні на вихідних, 11 та 12 квітня, буде прохолодною, місцями з невеликими дощами, хмарним небом та слабким вітром. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у наступні дві доби погода перебуватиме під впливом зниженого атмосферного тиску та вологої повітряної маси. Через це у низці областей пройдуть переважно невеликі дощі, а у Карпатах є ймовірність випадання мокрого снігу.

"Вночі у західних та північних областях можуть фіксуватися слабкі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі. Найбільш тепла погода встановиться у південній половині країни та на Кримському півострові", - підкреслив він.

Погода в Україні 11 квітня

У суботу в західних регіонах України очікується прохолодна погода. Упродовж доби місцями пройдуть невеликі дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Подекуди можливий туман. Температура повітря в нічний час становитиме -2…+3 градуси, вдень +7…+12 градусів.

У північних областях вночі очікується погода без істотних опадів, вдень місцями пройдуть невеликі дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2…+3 градусів, вдень +6…+11 градусів.

У центральній частині країни вночі істотних опадів не передбачається, вдень місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі очікується в діапазоні -1…+4 градусів, вдень +8…+13 градусів.

У південній частині України та на Кримському півострові вночі очікується погода без істотних опадів, в денні години місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Місцями не виключений слабкий туман. Температура в нічний час становитиме +1...+6 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У східних регіонах прогнозується хмарна погода із проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень випадатиме невеликий дощ. Температура повітря в нічний час становитиме 0…+5 градусів, вдень +8…+13 градусів.

Погода в Україні 12 квітня

У неділю, на Великдень, в західних областях в нічний час опадів не передбачається, можливий слабкий туман. Вдень місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря в нічний час становитиме -1…+4 градуси, вдень +9…+14 градусів.

У північних регіонах України вночі без істотних опадів. Вдень та ввечері буде йти дощ. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1…+4 градусів, вдень +8…+13 градусів.

У центральній частині країни вночі без опадів. Вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ. В окремих пунктах вночі та вранці можливий туман. Температура повітря в нічний час становитиме +2...+7 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У південній частині країни, а також у Криму вночі без опадів, місцями можливий туман. Вдень на Одещині місцями пройдуть невеликі дощі, в решті областей утримається суха погода. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+7 градусів, вдень +10…+15 градусів.

У східній частині країни вночі без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря в нічний час становитиме +2...+7 градусів, вдень +11...+16 градусів.

Коли в Україну прийде потепління Синоптик Наталія Діденко говорила, що погода в Україні наприкінці поточного тижня буде холодною. За її словами, на Великдень трохи потеплішає, але незначно. Температура підніметься до +7...+11 градусів, на Лівобережжі до +8...+14 градусів. Вона також додала, що потепління посилиться з 14-15 квітня.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

