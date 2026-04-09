Чи буде сніг на Черкащині на Великдень: синоптик зробив прогноз

Юрій Берендій
9 квітня 2026, 22:11
В Україні очікується короткочасне похолодання із заморозками напередодні Великодня, після чого погода поступово стане теплішою, вказав синоптик.
Прогноз погоди Черкаси - чи буде сніг на Черкащині на Великдень / Фото: УНІАН

  • Погода в Черкаській області на вихідні збережеться прохолодною
  • Погода на Великдень, 12 квітня, буде змінюватись
  • Заморозки можливі лише вночі

У Черкаській області пік великоднього похолодання із заморозками ще попереду, однак уже наступного тижня очікується поступове потепління. Про це повідомив керівник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Він зазначив, що через змінну дату Великодня погодна статистика є умовною. Однак, за останнє десятиліття найтеплішим було свято минулого року — тоді спостерігалася сонячна й суха погода, а температура піднімалася до +26°. Найпрохолоднішим став 2023 рік із денними показниками близько +11° та місцями невеликими дощами.

"Отже, заблокований антициклонами з півночі та сходу все той же циклонічний вихор "Rapunzel" продовжує зберігати свою активність. Завдяки достатнім температурним контрастам для регенерації, він і впродовж найближчих двох діб, а це 10-11 квітня, утримуватиме на Черкащині нестійку холодну погоду з невеликими короткочасними дощами", - вказав він.

За його словами, саме на цей період припадає пік похолодання, адже очікуються заморозки від 0 до -3°, а вдень температура становитиме лише 3–8° тепла.

Прогноз погоди на Великдень

12 квітня, на Великдень, погодні умови покращаться під впливом антициклону — хмарність зменшиться, а опади стануть короткочасними й локальними. Снігу не прогнозується.

Чи буде сніг на Черкащині на Великдень: синоптик зробив прогноз
/ Фото: Віталій Постригань / Facebook

"Вночі заморозки 0-3°, тож в ранкові години без теплого одягу не обійтися. Можливий невеликий дощ. Вдень повітря прогріється під сонячними променями до +7…+12°. Незважаючи на достатню кількість сонця, середньодобова температура відставатиме від кліматичної норми на 3°", - пояснив синоптик.

За попередніми прогнозами провідних європейських моделей, уже з початку наступного тижня арктичне повітря почне відступати, і великодній період має всі шанси бути теплішим за кліматичну норму, особливо в його другій половині.

Якою буде погода в Україні на Великдень - прогноз синоптика

Як писав Главред, наприкінці тижня в Україні утримається холодна погода: очікуються заморозки та мокрий сніг, повідомила синоптик Наталія Діденко. За її прогнозом, на Великдень температура дещо підвищиться, однак потепління буде незначним.

10 квітня холодна погода збережеться, вночі температура становитиме +1…+6 градусів, а місцями можливі заморозки до 0…-3 градусів.

У неділю, 12 квітня, майже по всій країні періодично йтимуть дощі з короткими проясненнями.

У великодню ніч прогнозується +2…+5 градусів із ризиком заморозків, а вдень 12 квітня температура підвищиться до +7…+11 градусів, на Лівобережжі — до +8…+14 градусів.

"Потепління посилиться з 14-15 квітня", - додала синоптик.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 квітня в Україні очікується прохолодна погода зі снігом, повідомляє Укргідрометцентр. Упродовж 10–11 квітня синоптики прогнозують заморозки та оголосили І та ІІ рівні небезпечності.

У Львівській області цього дня погодні умови формуватиме холодне повітря з півночі. Вночі температура різко знизиться, можливі тумани та ускладнення ситуації на дорогах, попереджає регіональний гідрометцентр.

На Рівненщині також збережеться прохолодна весняна погода: очікується хмарність із проясненнями без значних опадів. Водночас у регіоні прогнозують нічні заморозки, які триватимуть кілька днів поспіль.

Про персону: Віталій Постригань

Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

20:05Синоптик
Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

19:39Україна
Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

18:34Світ
Популярне

Більше
Останні новини

20:05

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

20:00

Циклон із Польщі несе холод: якою буде погода на Львівщині на Великдень

19:39

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

19:10

Росія тестує нові дрони у Харкові та Одесі: Коваленко про загрозуПогляд

18:36

Секрет чистого одягу: як видалити стійкі плями за допомогою лише двох речей з кухніВідео

Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на святоВеликдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято
18:34

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

18:26

Головний ворог слимаків: квітка, яка очищує сад від шкідників

17:50

Сонячна панель майбутнього: енергія не тільки від сонця, а й від дощу

17:28

РФ активізувалася і перейшла в наступ: у ЗСУ назвали "гарячий" напрямок

17:25

Прання за ціною золота: 6 помилок, які непомітно спустошують гаманець

17:21

Чи зійшов Благодатний вогонь в Єрусалимі: відео та всі подробиці церемоніїВідео

17:16

Гороскоп Таро на завтра, 12 квітня: Овнам — самотність, Ракам — рівновага

17:08

Великоднє перемир'я: Генштаб попередив про можливі удари по РФ

16:56

"Краще б була жебрачкою": зрадниця Лоліта зневажила свою особливу доньку

16:52

Рахунок на 3400 доларів: жінка поїхала міняти масло, але все пішло не так

16:36

Сирський розкрив головні цілі ЗСУ та попередив про спроби РФ переломити хід війни

16:33

Червоний, жовтий чи зелений - який перець корисніший: лікарі здивували відповіддю

16:23

Буданов розповів, як програє своїй дружині: що вони роблять

16:22

Буданов прискорив ухвалення рішень на Банковій, – РБК

16:21

Гороскоп на завтра, 12 квітня: Близнюкам - неприємності, Козорогам - ризик

16:16

"РФ відмовлялась обмінювати цих офіцерів": що відомо про визволених із полону українцівФото

15:47

Пес став головним годувальником у родині: скільки він заробляє на місяцьВідео

15:43

Львів - не столиця кави: місто в Україні, де відкрилася перша кав’ярня

15:39

Великдень 2026: що ні в якому разі не можна робити 12 квітня

15:34

Китайський гороскоп на завтра, 12 квітня: Тиграм — азарт, Кроликам — ідеї

15:30

ЗСУ звільнили 12 населених пунктів і сотні кілометрів: названо напрямок

15:29

Галкін показав стильну красуню-блондинку в Нью-Йорку

15:23

На Великдень Рівне накриють сніг і заморозки: синоптики попередили про небезпеку

14:50

Захист від смерті чи гріх: що означає традиція перевертати стільці на похороні

14:49

Холод та дощі починають відступати: коли на Тернопільщині нарешті потеплішає

14:27

Де не можна вішати годинник: дев’ять помилок, які псують інтер’єр

14:13

4 найуспішніші знаки зодіаку: хто народжений для перемог і влади

14:01

Несподіване рішення: як прострочені спеції вирішують щоденні побутові проблеми

14:00

Чи вимикатимуть світло в Україні на Великдень – відповідь Свириденко

13:50

Новий обмін полоненими: Україна повернула додому наших захисниківФотоВідео

13:41

На пісні Пугачової "розкатала губу" розлючена співачка-прихильниця Путіна

13:13

Чужа думка — закон: названо найзалежніші знаки зодіаку

13:12

Жінка оглядала підвал будинку 1923 року й знайшла сховище: що там було

13:03

Ангел Victoria's Secret Ельза Хоск повідомила про вагітність

13:00

Водіїв закликали дотримуватися правила трьох секунд на дорозі: яка причинаВідео

12:57

Як діятиме перемир'я з РФ та якою буде реакція України на порушення - відповідь Зеленського

12:54

Рейтинг довіри до Буданова зростає: ЗМІ назвали "неочевидний підсумок" 100 днів роботи в ОП

12:52

Жир розчиниться сам: копійчаний засіб із кави та оцту, що замінить дорогу хімію

12:32

М'ясо чи цибуля - що краще смажити першим: шеф-кухар озвучив несподівану відповідь

12:09

Кріп виросте густою "щіткою": настій з одного інгредієнта творить диваВідео

11:45

Україну заливатиме дощами: синоптик зробила невтішний прогноз на Великдень

11:44

Вчені розкрили секрет "золотої кухні" Землі: де ховаються багатства

11:19

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

10:51

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

10:24

Одна ложка — урожай збільшиться в 10 разів: що покласти в лунку під час посадки томатівВідео

