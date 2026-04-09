Чи буде сніг на Черкащині на Великдень: синоптик зробив прогноз

В Україні очікується короткочасне похолодання із заморозками напередодні Великодня, після чого погода поступово стане теплішою, вказав синоптик.

Прогноз погоди Черкаси - чи буде сніг на Черкащині на Великдень

Погода в Черкаській області на вихідні збережеться прохолодною

Погода на Великдень, 12 квітня, буде змінюватись

Заморозки можливі лише вночі

У Черкаській області пік великоднього похолодання із заморозками ще попереду, однак уже наступного тижня очікується поступове потепління. Про це повідомив керівник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Він зазначив, що через змінну дату Великодня погодна статистика є умовною. Однак, за останнє десятиліття найтеплішим було свято минулого року — тоді спостерігалася сонячна й суха погода, а температура піднімалася до +26°. Найпрохолоднішим став 2023 рік із денними показниками близько +11° та місцями невеликими дощами.

"Отже, заблокований антициклонами з півночі та сходу все той же циклонічний вихор "Rapunzel" продовжує зберігати свою активність. Завдяки достатнім температурним контрастам для регенерації, він і впродовж найближчих двох діб, а це 10-11 квітня, утримуватиме на Черкащині нестійку холодну погоду з невеликими короткочасними дощами", - вказав він.

За його словами, саме на цей період припадає пік похолодання, адже очікуються заморозки від 0 до -3°, а вдень температура становитиме лише 3–8° тепла.

Прогноз погоди на Великдень

12 квітня, на Великдень, погодні умови покращаться під впливом антициклону — хмарність зменшиться, а опади стануть короткочасними й локальними. Снігу не прогнозується.

"Вночі заморозки 0-3°, тож в ранкові години без теплого одягу не обійтися. Можливий невеликий дощ. Вдень повітря прогріється під сонячними променями до +7…+12°. Незважаючи на достатню кількість сонця, середньодобова температура відставатиме від кліматичної норми на 3°", - пояснив синоптик.

За попередніми прогнозами провідних європейських моделей, уже з початку наступного тижня арктичне повітря почне відступати, і великодній період має всі шанси бути теплішим за кліматичну норму, особливо в його другій половині.

Якою буде погода в Україні на Великдень - прогноз синоптика Як писав Главред, наприкінці тижня в Україні утримається холодна погода: очікуються заморозки та мокрий сніг, повідомила синоптик Наталія Діденко. За її прогнозом, на Великдень температура дещо підвищиться, однак потепління буде незначним. 10 квітня холодна погода збережеться, вночі температура становитиме +1…+6 градусів, а місцями можливі заморозки до 0…-3 градусів. У неділю, 12 квітня, майже по всій країні періодично йтимуть дощі з короткими проясненнями. У великодню ніч прогнозується +2…+5 градусів із ризиком заморозків, а вдень 12 квітня температура підвищиться до +7…+11 градусів, на Лівобережжі — до +8…+14 градусів. "Потепління посилиться з 14-15 квітня", - додала синоптик.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 квітня в Україні очікується прохолодна погода зі снігом, повідомляє Укргідрометцентр. Упродовж 10–11 квітня синоптики прогнозують заморозки та оголосили І та ІІ рівні небезпечності.

У Львівській області цього дня погодні умови формуватиме холодне повітря з півночі. Вночі температура різко знизиться, можливі тумани та ускладнення ситуації на дорогах, попереджає регіональний гідрометцентр.

На Рівненщині також збережеться прохолодна весняна погода: очікується хмарність із проясненнями без значних опадів. Водночас у регіоні прогнозують нічні заморозки, які триватимуть кілька днів поспіль.

Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

