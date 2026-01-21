Морозний антициклон відступає з України: названо дату відчутного потепління

Синоптикиня Наталка Діденко попередила про небезпечне поєднання погоди та магнітних бур.

Погода в Україні 22 січня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 22 січня

Яка погода очікується у Києві

Погода у четвер, 22 січня, буде хмарною, вітряною і з опадами. Морозний антициклон, який тривалий час тримав Україну в "лещатах" холоду, починає відступати. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Перші опади очікуються на південному заході України, а ввечері - місцями в центральних областях та на півночі. На решті території опадів не передбачається.

Температура повітря вдень підвищиться до -2…-5 градусів, на півночі місцями до -8, у більшості центральних областей від -2 до +1, на півдні 0…+2, а в Криму до +5 градусів. Вітер південно-східний, помірний, часом рвучкий.

Діденко наголосила, що така погода, включно з магнітними бурями, може впливати на метеочутливих людей. За її словами, більш відчутне потепління очікується вже наступного тижня.

Погода в Україні 22 січня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Києві 22 січня

У Києві очікується холодна ніч до -12 градусів, вдень температура підніметься до -2…-4 градусів. Збільшиться хмарність, вітер посилиться до помірного, місцями можливий невеликий сніг. На дорогах прогнозується ожеледиця.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде погода цього тижня - прогноз

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що протягом 19-25 січня в Україні переважатиме морозна погода, місцями можливий невеликий сніг. Країна перебуватиме під впливом потужного малорухомого антициклону, що спричинить холодні умови.

Найсильніші морози очікуються на півночі та заході, де вночі температура місцями опускатиметься нижче -20 °C. Слабкі атмосферні фронти можуть принести невеликий сніг на Лівобережжі та наприкінці тижня - на заході та півдні.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 21 січня в Україні мінлива хмарність без опадів, туман у південно-західних областях і ожеледиця на дорогах. Температура вночі на заході, півночі та Вінниччині 12-17° морозу, місцями до -20°, вдень -5…-10°.

Також в Одеській області та вздовж узбережжя панує холодний антициклон Christian, істотних опадів найближчими днями не очікується. З 23 січня можливий невеликий сніг, температура поступово зростатиме.

Як повідмоляв Главред, у Харкові 21 січня хмарно, без опадів. Температура вдень –11…–6 °C, а на дорогах очікується ожеледь.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

