Холодний антициклон над Одесою: чого чекати від погоди найближчими днями і коли потеплішає

Погода на одеському узбережжі визначається антициклоном Christian.

Антициклон Christian приніс в Одеську область холод і тумани / Фото: УНІАН

Коротко:

В Одеській області істотних опадів не очікується

З 23 січня можливий сніг

Температура повітря буде поступово підвищуватися, але ожеледиця на дорогах збережеться

Погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя в найближчі дні й надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian.

Як повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів, істотних опадів не передбачається через високий атмосферний тиск.

З 23 січня прогнозуються невеликі опади, переважно у вигляді снігу.

Очікується поступове підвищення температурного фону, на дорогах зберігається ожеледиця.

Погода в Одесі - Укргідрометцентр

В умовах слабкого південного вітру і малохмарного неба місцями спостерігатимуться тумани і формування інею на дротах і гілках дерев.

Температура морської води 1-2°. Прогнозується легке хвилювання моря.

Яка буде погода в Одесі та області сьогодні

У середу, 21 січня, в Одесі та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вранці місцями туман і ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря від 2° морозу до 3° тепла; по Одесі 0-2° тепла.

На автодорогах області місцями ожеледиця, вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Чим ожеледь відрізняється від ожеледиці / Інфографіка: Главред ​

Погода в Одесі в лютому - прогноз

Як писав Главред, погода в Одесі в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.

Наприкінці лютого в Одесі можна буде відчути наближення весни. Пік потепління припаде на 26 лютого, коли повітря прогріється до +12 °C.

