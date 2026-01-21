Холодний антициклон над Одесою: чого чекати від погоди найближчими днями і коли потеплішає

Коротко:
- В Одеській області істотних опадів не очікується
- З 23 січня можливий сніг
- Температура повітря буде поступово підвищуватися, але ожеледиця на дорогах збережеться
Погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя в найближчі дні й надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian.
Як повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів, істотних опадів не передбачається через високий атмосферний тиск.
З 23 січня прогнозуються невеликі опади, переважно у вигляді снігу.
Очікується поступове підвищення температурного фону, на дорогах зберігається ожеледиця.
В умовах слабкого південного вітру і малохмарного неба місцями спостерігатимуться тумани і формування інею на дротах і гілках дерев.
Температура морської води 1-2°. Прогнозується легке хвилювання моря.
Яка буде погода в Одесі та області сьогодні
У середу, 21 січня, в Одесі та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вранці місцями туман і ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря від 2° морозу до 3° тепла; по Одесі 0-2° тепла.
На автодорогах області місцями ожеледиця, вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Одесі в лютому - прогноз
Як писав Главред, погода в Одесі в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.
Наприкінці лютого в Одесі можна буде відчути наближення весни. Пік потепління припаде на 26 лютого, коли повітря прогріється до +12 °C.
