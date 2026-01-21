Морози йдуть на спад: яка погода очікується у Дніпрі найближчими днями

П’ятниця може здивувати невеликим снігом, але холодна та похмура погода збережеться.

Невелике підвищення температури не скасує морози / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Коротко:

Невелике потепління не полегшить відчуття холоду

Протягом середи–п’ятниці очікується переважно хмарна погода

Наприкінці тижня ймовірний невеликий сніг у п’ятницю

Невелике підвищення температури після періоду сильних морозів у Дніпрі не принесе відчутного полегшення для містян.

За прогнозом сервісу Sinoptik.ua, упродовж середи, четверга та п’ятниці в місті утримається холодна погода з мінусовими температурами та переважно хмарним небом. Наприкінці робочого тижня синоптики не виключають сніг.

21 січня

У середу в Дніпрі очікується хмарна погода без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме близько −5 °C, у нічні години похолодає до −11 °C. Атмосферний тиск залишатиметься підвищеним, а помірний вітер посилюватиме відчуття холоду.

У народі цей день називали Кумовим — зазвичай він був холодним і вітряним. Наші пращури вірили, що якщо цього дня вітер дме з півдня, то літо буде грозовим, а ясна погода віщує посушливу пору.

Погода в Дніпрі 21 січня / Фото: скріншот sinoptik

22 січня

У четвер погода залишиться сірою та прохолодною. Протягом дня прогнозується мінлива хмарність, температура повітря підніметься до −3 °C, а вночі опуститься до −9 °C. Опади не очікуються, однак підвищена вологість може створювати відчуття сирості.

Про цей період пращури говорили: "Росте день у січні – росте й холод", вказуючи на наближення лютого, який вважався найморознішим місяцем зими.

Також спостерігали за поведінкою домашніх тварин: якщо вони прагнули повернутися до хліва, чекали снігу та похолодання.

Погода в Дніпрі 22 січня / Фото: скріншот sinoptik

23 січня

П’ятниця принесе хмарну погоду з імовірністю невеликого снігу у другій половині дня та ввечері. Вдень температура коливатиметься близько −4 °C, вночі — до −6 °C. Невеликі опади можуть дещо пом’якшити мороз, утім загалом тиждень завершиться холодною та похмурою погодою.

За народними прикметами, якщо цього дня на деревах з’являється іній, літо буде мокрим і холодним. Південний вітер вважався ознакою грозового літа, а рясний іній — передвісником дощів у середині червня.

Погода в Дніпрі 23 січня / Фото: скріншот sinoptik

Коли відступлять морози – прогноз синоптика

Синоптикиня Наталія Діденко зазначає, що вже у другій половині тижня в Україні можна очікувати послаблення морозів. За її прогнозом, потепління буде супроводжуватися опадами та посиленням вітру.

Втім, експертка попереджає, що наприкінці січня або на початку лютого сильні морози можуть повернутися.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

