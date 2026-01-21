Морози йдуть на спад: яка погода очікується у Дніпрі найближчими днями

Коротко:
- Невелике потепління не полегшить відчуття холоду
- Протягом середи–п’ятниці очікується переважно хмарна погода
- Наприкінці тижня ймовірний невеликий сніг у п’ятницю
Невелике підвищення температури після періоду сильних морозів у Дніпрі не принесе відчутного полегшення для містян.
За прогнозом сервісу Sinoptik.ua, упродовж середи, четверга та п’ятниці в місті утримається холодна погода з мінусовими температурами та переважно хмарним небом. Наприкінці робочого тижня синоптики не виключають сніг.
21 січня
У середу в Дніпрі очікується хмарна погода без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме близько −5 °C, у нічні години похолодає до −11 °C. Атмосферний тиск залишатиметься підвищеним, а помірний вітер посилюватиме відчуття холоду.
У народі цей день називали Кумовим — зазвичай він був холодним і вітряним. Наші пращури вірили, що якщо цього дня вітер дме з півдня, то літо буде грозовим, а ясна погода віщує посушливу пору.
22 січня
У четвер погода залишиться сірою та прохолодною. Протягом дня прогнозується мінлива хмарність, температура повітря підніметься до −3 °C, а вночі опуститься до −9 °C. Опади не очікуються, однак підвищена вологість може створювати відчуття сирості.
Про цей період пращури говорили: "Росте день у січні – росте й холод", вказуючи на наближення лютого, який вважався найморознішим місяцем зими.
Також спостерігали за поведінкою домашніх тварин: якщо вони прагнули повернутися до хліва, чекали снігу та похолодання.
23 січня
П’ятниця принесе хмарну погоду з імовірністю невеликого снігу у другій половині дня та ввечері. Вдень температура коливатиметься близько −4 °C, вночі — до −6 °C. Невеликі опади можуть дещо пом’якшити мороз, утім загалом тиждень завершиться холодною та похмурою погодою.
За народними прикметами, якщо цього дня на деревах з’являється іній, літо буде мокрим і холодним. Південний вітер вважався ознакою грозового літа, а рясний іній — передвісником дощів у середині червня.
Коли відступлять морози – прогноз синоптика
Синоптикиня Наталія Діденко зазначає, що вже у другій половині тижня в Україні можна очікувати послаблення морозів. За її прогнозом, потепління буде супроводжуватися опадами та посиленням вітру.
Втім, експертка попереджає, що наприкінці січня або на початку лютого сильні морози можуть повернутися.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні протягом тижня буде переважно морозною в більшості областей, місцями можливий незначний сніг.
Крім того, Житомирська область опиниться під впливом потужного антициклону, який визначатиме погоду з 20 до 23 січня. Про це повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук, зазначає Суспільне. За її словами, саме цей атмосферний фронт перекрив доступ теплого повітря з Атлантики та відкрив шлях полярному холоду.
Також в Україні 21 січня буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. Водночас на дорогах буде ожеледиця, а у південно-західних областях очікується туман. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
