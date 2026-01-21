Рус
Морози йдуть на спад: яка погода очікується у Дніпрі найближчими днями

Руслан Іваненко
21 січня 2026, 00:55
17
П’ятниця може здивувати невеликим снігом, але холодна та похмура погода збережеться.
Днепр
Невелике підвищення температури не скасує морози / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Коротко:

  • Невелике потепління не полегшить відчуття холоду
  • Протягом середи–п’ятниці очікується переважно хмарна погода
  • Наприкінці тижня ймовірний невеликий сніг у п’ятницю

Невелике підвищення температури після періоду сильних морозів у Дніпрі не принесе відчутного полегшення для містян.

За прогнозом сервісу Sinoptik.ua, упродовж середи, четверга та п’ятниці в місті утримається холодна погода з мінусовими температурами та переважно хмарним небом. Наприкінці робочого тижня синоптики не виключають сніг.

відео дня

21 січня

У середу в Дніпрі очікується хмарна погода без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме близько −5 °C, у нічні години похолодає до −11 °C. Атмосферний тиск залишатиметься підвищеним, а помірний вітер посилюватиме відчуття холоду.

У народі цей день називали Кумовим — зазвичай він був холодним і вітряним. Наші пращури вірили, що якщо цього дня вітер дме з півдня, то літо буде грозовим, а ясна погода віщує посушливу пору.

Погода в Дніпрі 21 січня
Погода в Дніпрі 21 січня / Фото: скріншот sinoptik

22 січня

У четвер погода залишиться сірою та прохолодною. Протягом дня прогнозується мінлива хмарність, температура повітря підніметься до −3 °C, а вночі опуститься до −9 °C. Опади не очікуються, однак підвищена вологість може створювати відчуття сирості.

Про цей період пращури говорили: "Росте день у січні – росте й холод", вказуючи на наближення лютого, який вважався найморознішим місяцем зими.

Також спостерігали за поведінкою домашніх тварин: якщо вони прагнули повернутися до хліва, чекали снігу та похолодання.

Погода в Дніпрі 22 січня
Погода в Дніпрі 22 січня / Фото: скріншот sinoptik

23 січня

П’ятниця принесе хмарну погоду з імовірністю невеликого снігу у другій половині дня та ввечері. Вдень температура коливатиметься близько −4 °C, вночі — до −6 °C. Невеликі опади можуть дещо пом’якшити мороз, утім загалом тиждень завершиться холодною та похмурою погодою.

За народними прикметами, якщо цього дня на деревах з’являється іній, літо буде мокрим і холодним. Південний вітер вважався ознакою грозового літа, а рясний іній — передвісником дощів у середині червня.

Погода в Дніпрі 23 січня
Погода в Дніпрі 23 січня / Фото: скріншот sinoptik

Коли відступлять морози – прогноз синоптика

Синоптикиня Наталія Діденко зазначає, що вже у другій половині тижня в Україні можна очікувати послаблення морозів. За її прогнозом, потепління буде супроводжуватися опадами та посиленням вітру.

Втім, експертка попереджає, що наприкінці січня або на початку лютого сильні морози можуть повернутися.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні протягом тижня буде переважно морозною в більшості областей, місцями можливий незначний сніг.

Крім того, Житомирська область опиниться під впливом потужного антициклону, який визначатиме погоду з 20 до 23 січня. Про це повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук, зазначає Суспільне. За її словами, саме цей атмосферний фронт перекрив доступ теплого повітря з Атлантики та відкрив шлях полярному холоду.

Також в Україні 21 січня буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. Водночас на дорогах буде ожеледиця, а у південно-західних областях очікується туман. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра погода прогноз погоди Погода в Дніпрі
03:39

Чи залишиться Київ без опалення: експерт розкрив реальний сценарій

