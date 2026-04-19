Циклон із Румунії несе шторм на Львівщину: коли очікується сильна негода

Весь день область буде під впливом вологої повітряної маси, яка принесе зливи та поривчастий вітер.

Прогноз погоди на Львівщині на 20 квітня / Фото: ua.depositphotos.com

У понеділок, 20 квітня, погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Румунією. На всій території області прогнозують хмарну погоду. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики попереджають, що дощі йтимуть протягом усього дня, а вранці та вдень очікуються значні опади. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Вітер змінить напрямок на північно-східний та буде досить відчутним — 9-14 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 3-8° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть лише 6-11° тепла.

Мешканців області та Львова закликають бути пильними. Вранці та вдень 20 квітня очікуються сильні зливи, які можуть призвести до підтоплень низинних ділянок та ускладнення руху транспорту.

Завдяки інтенсивним опадам, у понеділок на Львівщині переважно відсутня пожежна небезпека (1-й клас). Погодні умови мінімізують ймовірність виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода у Львові 20 квітня

У Львові понеділок буде по-справжньому похмурим та дощовим. Місто опиниться під впливом атмосферного фронту, який принесе значний дощ уже в ранкові години та вдень.

Температура повітря у Львові вночі опуститься до 5-7° тепла, вдень до 8-10°.

Як повідомляв Главред, найближчі два дні на Тернопільщині очікується переважно хмарна погода, з подальшим погіршенням умов. Істотних опадів не прогнозують, однак вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту до -3°.

На Рівненщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. Вночі температура становитиме 0…+5°, на ґрунті можливі заморозки до -3°.

Крім цього, 19 квітня дощі можливі лише на південному сході, на решті території - сухо. У Києві опадів не прогнозують, температура вдень також +12…+14°.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

