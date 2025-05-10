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Коли потепління накриє Україну: синоптикиня сказала точну дату

Альона Вороніна
10 травня 2025, 12:50
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У найближчі дні холод нікуди не дінеться – період з низькими температурами затягнеться. Синоптикиня сказала, коли знову буде тепло.
Коли потепління накриє Україну: синоптикиня сказала точну дату
Коли в Україні потепліє - синоптикиня назвала дату/ Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні потепліє
  • Скільки ще триватиме холодна погода

Погода в Україні буде залишатися холодною ще понад тиждень. Суттєве потепління прийде з 20 травня.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що найближчими днями холод нікуди не подінеться.

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"Холодна чи прохолодна погода триватиме ще до кінця наступного тижня. Та ще й з періодичними дощами. Температура повітря хіба що нервово підскакуватиме вгору при проясненнях – дощ не йтиме ж цілодобово. Та й травневе сонце, хай і короткочасне, зможе швидко нагрівати довкілля", – зазначила Діденко.

Під час прояснень в нічні години можливі навіть заморозки на ґрунті.

"За попередніми прогнозами, реальне потепління очікується з 20-го травня", – розповіла Діденко.

Водночас вона звернула увагу, що найточніші прогнози погоди можна давати лише на три дні, а все, що далі, потребуватиме подальшого уточнення.

Погода в Украине
Погода в Україні - коли буде потепління/ Facebook Діденко
Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, вдарять заморозки -3 градуси – стало відомо, у яких областях України різко похолодає. Похолодання із заморозками і дощами накриє багато областей України у вихідні – синоптик розповів, до чого готуватися.

Також раніше повідомлялося, що будуть заморозки, литимуть дощі – лише у 2 областях у вихідні очікується суха погода. Україну у вихідні заливатиме дощами, лише у двох областях буде суха погода. Також в нічні години можуть бути заморозки.

Нагадаємо, в Україні вирує масштабна магнітна буря – які регіони під найбільшою загрозою. Буря може негативно впливати на самопочуття, особливо у людей з хронічними хворобами, осіб похилого віку, вагітних та дітей.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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