Потепління в Україні відміняється: синоптик сказав, де влупить нова хвиля морозів

Суттєвого підвищення температури наразі не прогнозується.

https://glavred.net/synoptic/poteplenie-v-ukraine-otmenyaetsya-sinoptik-skazal-gde-udarit-novaya-volna-morozov-10732802.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода на вихідні в Україні

Де влупить - 23°С

На вихідні в Україні очікується переважно сонячна, проте морозна погода по всій Україні. Лише на крайньому півдні можливий місцями сніг. Збережеться ожеледиця, а у західних та північних областях можливий туман, тому на дорозі потрібно бути максимально обережними. Таким прогнозом поділився метеоролог Ігор Кібальчич.

Погода 17 січня

У західних регіонах буде холодно, без опадів. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть -13...-18 °С, у Поліссі місцями -19...-22 °С; вдень -6...-11°С, на Закарпатті близько 0 °С.

відео дня

У північній частині очікується -15...-20 °С, вдень -6...-11 °С.

У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -13...-18 °С, вдень -5...-10 °С.

У південній частині України переважно без опадів, лише в Криму та Приазов’ї можливий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме -9…-14 °C, вдень -3…-8 °C.

У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі очікується -13...-18 °С, вдень -7...-12 °С.

Погода 17 січня / фото: meteoprog

Погода 18 січня

У неділю, 18 січня, морозна погода протримається у західних областях утримається морозна. Подекуди можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -15...-20 °С, місцями -21...-23 °С; вдень -7...-12 °С, на Закарпатті 0...-5 °С.

У північних областях очікується малохмарна та морозна погода. На дорогах утримається ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман, паморозь. Вітер північно-східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі -16...-21°С, вдень -7...-12 °С.

У центральних областях прогнозується холодна, суха та малохмарна погода. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від -12 до -17 °C, вдень від -4 до -9 °C.

У південних регіонах України істотних опадів не прогнозується. Хуртовини та сніг можливі лише у Криму, Приазов'ї та місцями на півдні Одещини. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с, вдень можливі окремі пориви, 15 - 17 м/с. Температура повітря вночі -7...-14 °С, вдень -2...-7 °С.

У східних областях опадів не варто очікувати. Вночі стовпчики термометрів покажуть -13...-18 °С, вдень -6...-11 °С.

Погода 18 січня / фото: meteoprog

Коли очікується пік морозів в Україні - прогноз

Синоптики MkWeather раніше повідомляли, що зима в Україні буде досить непередбачувана.

Вони попереджали, що у січні очікується поступове зниження температури, яке перейде в справжні арктичні морози.

"Саме січень і лютий можуть принести рясні снігопади та стійкий сніговий покрив. Особливо холодно у другій половині зими може бути у східних та центральних областях України", - додали синоптики.

Погода в Україні - новини за темою

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що 15 та 16 січня морози в Україні стануть слабшими. Однак через кілька днів вони знову посиляться.

Як писав Главред, погода в Україні в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.

Крім того, Наталія Діденко також повідомляла, що морози в Україні триватимуть й надалі.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред