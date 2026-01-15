Морози посилюються: яка погода буде сьогодні в Харкові

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові протягом усього дня погода буде хмарною.

Яка погода буде сьогодні в Харкові

Синоптики прогнозують у Харкові дрібний сніг

По області температура повітря вдень становитиме 7-12 нижче нуля

У четвер, 15 січня, погода в Харкові буде хмарною. Синоптики прогнозують невеликий сніг.

"Весь день у Харкові буде хмарним. Протягом усього дня очікується невеликий сніг", - йдеться в повідомленні.

Вітер східний, 3, 6 м/с.

Температура повітря вдень буде -11...- 10 градусів. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть - 13 градусів.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вдень 15 січня термометри покажуть від 10 до 12 з позначкою "мінус".

По області температура повітря вдень складе 7-12 нижче нуля.

Вітер північно-східний - 5-10 м/с.

Яка буде погода в інших регіонах України - прогнози синоптиків

Як писав Главред, на жителів Житомирської області чекає справжня зимова погода: з 14 по 18 січня регіон опиниться під впливом антициклону і атмосферних фронтів, які принесуть різкі морози, періодичний сніг і тривалу ожеледицю. Як розповіла начальник відділу гідрометеозабезпечення обласного гідрометцентру Катерина Ткачук, тиждень буде типовим для середини зими - зі стабільними морозами і складними дорожніми умовами.

Тим часом завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух раніше говорила, що середня температура взимку в Україні прогнозується на 3-4 градуси вище норми.

За її словами, січень буде найхолоднішим зимовим місяцем в Україні.

"У січні підвищується ймовірність вторгнення арктичного холоду, що є типовим для цього місяця. Аналогічно - і лютий", - зазначила метеоролог.

