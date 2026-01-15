Відлиги не спостерігається: яку погоду готує зима на вихідних для Дніпра

Синоптики попереджають про особливі зміни вже найближчими днями.

Народні прикмети попереджають про довгу і спокійну зиму / Фото: gorod.dp.ua

Коротко:

Морози триматимуться від -12 до -6 градусів упродовж вихідних

Протягом усіх днів буде хмарно, опади невеликі або відсутні

Вітер помірний, різких змін погодних умов не очікується

На вихідних у Дніпрі утримається по-справжньому зимова погода. Морози будуть стабільними, без відлиги, з хмарним небом та місцями невеликими опадами. Про це повідомляє Sinoptik.

П’ятниця, 16 січня

У п’ятницю в місті очікується мороз від -9 до -6 градусів протягом усієї доби. Температура не підніматиметься до нульових позначок. День буде хмарним, у ранкові години можливий дрібний сніг, який поступово припиниться ближче до середини дня.

За даними багаторічних спостережень, 16 січня у Дніпрі фіксували як відносно теплу погоду — до +7 градусів у 1981 році, так і сильні морози — до -22 градусів у 1893-му.

У народі говорили:

"якщо 16 січня тримається стійкий мороз і сипле дрібний сніг, то весна буде пізньою, але дружною".

Такі погодні умови також вважали сприятливими для захисту рослин, адже сніг слугує природною "ковдрою" для ґрунту.

Погода у Дніпрі 16 січня / Фото: скріншот sinoptik

Субота, 17 січня

У суботу морози посиляться. Синоптики прогнозують від -12 до -10 градусів, при цьому денна і нічна температура майже не відрізнятимуться. Опадів не очікується, небо залишатиметься хмарним.

Через підвищений атмосферний тиск холод відчуватиметься сильніше, тому перебування на відкритому повітрі радять обмежити, особливо у вечірній та нічний час.

З 17 січня пов’язували прикмети на перебіг зими: "якщо мороз тримається без вітру — зима буде довгою, але спокійною".

Також вважалося, що сухий мороз без снігу є ознакою спекотного літа з малою кількістю дощів.

Погода в Дніпрі 17 січня / Фото: скріншот sinoptik

Неділя, 18 січня

У неділю, 18 січня, морозний характер погоди збережеться. Температура становитиме близько -11…-10 градусів упродовж усієї доби. Опади не прогнозуються, вітер буде помірним, що забезпечить відносну стабільність погодних умов.

Архівні дані свідчать, що цього дня температура в регіоні коливалася від +8 до -24 градусів, однак нинішній прогноз відповідає типовим для січня морозам.

За народними прикметами, якщо 18 січня хуртовина і поземка — літо буде врожайним. Водночас сильні південні вітри вважалися ознакою швидкої відлиги, тоді як тиха морозна погода — передвісником затяжної зими.

Погода в Дніпрі 18 січня / Фото: скріншот sinoptik

Скільки протримаються морози

Синоптикиня Наталія Діденко зазначає, що найближчим часом в Україні продовжуватимуть домінувати морози. За її словами, 15 січня припадає на середину зими, і це не свідчить про швидке потепління.

"Початок переходу від зимової холодної погоди до весняних умов буде відчутно морозним", — пояснила експертка.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Тернопільській області у п’ятницю, 16 січня, буде хмарною, але з проясненнями. За прогнозом синоптиків, завтра істотних опадів там не передбачається.

Крім того, погода у Полтаві та області завтра, 16 січня, буде хмарною, але з проясненнями. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Telegram.

Напередодні синоптики попередили, що на Житомирщині 17 та 18 січня очікується повернення сильних морозів, а ожеледиця залишатиметься головною небезпекою на дорогах.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

