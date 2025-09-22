Масштабне похолодання і дощі: коли в Україні різко погіршиться погода – відома дата

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні різко похолодає
- Коли будуть йти дощі
- Якою буде погода в Україні 23 вересня
Погода в Україні у вівторок, 23 вересня, буде сухою і теплою. Температура повітря становитиме упродовж дня +24…+29 градусів.
Проте вже на північному заході, на Волині та Рівненщині, у вівторок з'явиться тенденція до похолодання – там температура повітря вже очікується нижчою, +19…+22 градуси. Також там очікується дощ. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Погода в Києві 23 вересня
У Києві 23 вересня очікується чудова погода із температурою повітря до +25 градусів і без опадів.
Коли в Україні похолодає
Уже з середи, 24 вересня, розпочнеться більш масштабне похолодання, яке охопить поступово всю Україну, зазначила синоптикиня.
"Дощі найближчим часом поки що концентруватимуться на південному заході Європи, до України не піднімуться, тому й можливий мокрий сніг у Карпатах за попередніми прогнозами буде малоймовірним. Проте похолодання – зовсім близько", – розповіла Діденко.
Вона зазначила, що після +25…+27-ми градусів тепла прийдуть в Україну +13…+17 градусів.
