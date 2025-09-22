Масштабне похолодання і дощі: коли в Україні різко погіршиться погода – відома дата

Скоро погода в Україні різко зміниться – українцям розповіли, до чого варто готуватися.

https://glavred.net/synoptic/masshtabnoe-poholodanie-i-dozhdi-kogda-v-ukraine-rezko-uhudshitsya-pogoda-izvestna-data-10700228.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - буде масштабне похолодання і дощі/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні різко похолодає

Коли будуть йти дощі

Якою буде погода в Україні 23 вересня

Погода в Україні у вівторок, 23 вересня, буде сухою і теплою. Температура повітря становитиме упродовж дня +24…+29 градусів.

Проте вже на північному заході, на Волині та Рівненщині, у вівторок з'явиться тенденція до похолодання – там температура повітря вже очікується нижчою, +19…+22 градуси. Також там очікується дощ. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

Погода в Україні 23 вересня/ Facebook Діденко

Погода в Києві 23 вересня

У Києві 23 вересня очікується чудова погода із температурою повітря до +25 градусів і без опадів.

Коли в Україні похолодає

Уже з середи, 24 вересня, розпочнеться більш масштабне похолодання, яке охопить поступово всю Україну, зазначила синоптикиня.

"Дощі найближчим часом поки що концентруватимуться на південному заході Європи, до України не піднімуться, тому й можливий мокрий сніг у Карпатах за попередніми прогнозами буде малоймовірним. Проте похолодання – зовсім близько", – розповіла Діденко.

Вона зазначила, що після +25…+27-ми градусів тепла прийдуть в Україну +13…+17 градусів.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, було названо дату, коли пригріє до +27. Синоптикиня закликала українців готуватись до похолодання.

Також раніше стало відомо, коли Україну накриє похолодання – якою буде погода найближчими днями. Погода у Харкові буде найтеплішою 22 вересня. Там температура повітря підвищиться до +29.

Нагадаємо, потужний шторм накриває країну – усім варто готуватися до нової магнітної бурі. Ця магнітна буря буде досить сильною. Вона може спровокувати погіршення самопочуття.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред