Бабак Тимко передбачив, коли прийде весна в Україну і настане потепління

Тимка III / УНІАН

Бабак Тимко ІІІ, який живе на біологічній станції Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, традиційно 2 лютого дав прогноз на найближчу весну.

Коли його дістали з будиночка в День бабака, то Тимко не побачив своєї тіні.

"Незважаючи на те, що Тимко не побачив своєї тіні, весна буде досить нестабільною. Нас чекають температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною", - пояснила берегиня бабака Надія Токарська.

Тварина також вибрала блюдо-антистрес. Йому запропонували на вибір борщ з пампушками, вареники з цибулею nf сало з чорним хлібом, часником і зеленню. Бабак не замислюючись побіг до сала.

День бабака на біостанції ХНУ ім. Каразіна відзначають з 2004 року. До Тимки ІІІ прогнозуванням займався його батько, Тимко ІІ. Він передбачив погоду сім разів, після чого пішов на заслужений відпочинок.

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До цього бабаком-метеорологом був Тимко і.

Як пророкує погоду бабак

У День бабака існують всього лише дві основні прикмети:

тварина не бачить своєї тіні і спокійно виходить з нори - весна буде ранньою;

гризун в сонячний день бачить свою тінь, лякається і ховається в нору - доведеться зимувати ще шість тижнів.

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