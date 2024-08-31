Літня спека не відступає: якою буде погода в Україні 1 вересня

Найспекотніше у перший день осені буде на півдні країни, вдень температура півищиться до +32 градусів, повідомив Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 1 вересня / Фото: pixabay.com

У неділю, 1 вересня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода. В усіх регіонах країни опадів не передбачається, температура вдень досягне +32 градусів. Про це повідомив "Укргідрометцентр".

Протягом дня на всій території України прогнозується переважно ясна погода з незначною хмарністю. Вітер буде північно-східного і східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в регіонах України 1 вересня

У західних областях України очікується малохмарна погода без опадів. Вдень температура сягатиме +29 градусів, а на Закарпатті – до +30 градусів. У Карпатах та на Прикарпатті можливі тумани вночі та вранці.

відео дня

Температура вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів, у південних та східних областях нічні показники будуть вищими: +18...+23 градусів.

За прогнозом кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича,у північних регіонах очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде східним, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +15…+20 °С, а вдень +29…+34 °С.

У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7–12 м/с, місцями вдень можливі пориви до 15–20 м/с. Температура вночі сягатиме +17…+22 °С, вдень—+29…+34 °С.

"У південній частині України та у Криму хмарно з проясненнями. Вночі на Одещині місцями грозові дощі, на решті території без опадів. Вітер східний, 7 – 12 м/с, у Приазов'ї окремі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +16...+21 °С, вдень +28...+33 °С", - зазначив метеоролог.

У східних областях також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі складатиме +17...+22 °С, а вдень +28...+33 °С.

Погода в Україні на 1 вересня / Фото: Укргідрометцентр

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Києві 1 вересня

У столиці також пануватиме суха погода з мінливою хмарністю. Вдень температура повітря в Києві підніметься до +30...+32 градусів, а вночі очікується +18...+20 градусів.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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