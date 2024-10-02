Коли буде бабине літо 2024: синоптик сказала, чи чекати потепління у жовтні

У другий місяць осені не буде сильного похолодання і заморозків, вважає Тетяна Адаменко.

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Коли буде бабине літо 2024 - прогноз синоптика / Фото: pixabay.com

З приходом жовтня погода в Україні значно зіпсувалася - практично по всій країні впала температура повітря і метеорологічне літо закінчилося. Начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко спрогнозувала, чи чекати українцям бабиного літа.

Синоптик повідомила, що на початку жовтня на всій території України температурні показники будуть осінніми. Температура повітря вдень становитиме +18...+20 градусів. Вночі стовпчики термометрів підніматимуться до +8...+10 градусів.

"Усе відбувається плавно, щадяще, заморозків немає. Погода типова для початку жовтня. І слава Богу, тому що цього року суцільні аномалії", - сказала Адаменко в коментарі виданню Obozrevatel.

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Коли буде бабине літо 2024

За словами синоптика, бабине літо - це період теплої погоди після похолодання.

"Тобто має різко похолодати, а потім так скластися синоптична ситуація, що прийде тепла повітряна маса, і в нас буде кілька майже літніх днів", - пояснила Адаменко.

"Якщо ж говорити про погоду в жовтні, то потепління, яке може бути, буде "міжсезонням", а не бабиним літом, оскільки сильного похолодання, заморозків не очікується. Таке "міжсезоння" може прийти в Україну в другій половині жовтня", - сказала вона.

Чи буде осінь в Україні дощовою

Адаменко прогнозує, що початок жовтня в Україні пройде практично без опадів. Основні дощі випадуть тільки в західних областях - Львівській, Рівненській та Волинській.

Причина посухи - антициклон, який прийшов із північного заходу і не дає проникнути вологим масам у центр країни, на схід і на південь.

"Ця ситуація триватиме, навіть коли температура знизиться. Ми перейдемо до осінніх показників, але, найімовірніше, опадів не буде приблизно до 9-10 жовтня, за сьогоднішніми розрахунками", - повідомила синоптик.

Хто така Тетяна Адаменко Тетяна Адаменко - начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України. Закінчила Одеський гідрометеорологічний інститут, спеціальності - Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. Захистила дисертацію на тему: "Вплив агрометеорологічних умов на формування продуктивності посівів кукурудзи в Україні". Кандидат географічних наук. Адаменко - авторка низки публікацій на тему впливу погодних умов на формування врожаю сільськогосподарських культур. Автор динамічної моделі прогнозування врожаю сільгоспкультур залежно від погодних умов. Співавтор національних монографій: "Клімат України", "Стихійні та небезпечні явища погоди в Україні", "Оцінка впливу зміни клімату на галузі економіки".

Погода в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, 30 вересня в Карпатах випав перший сніг. На вершині гори Піп Іван температура впала до -3... -5 градусів.

Прогноз погоди на перший тиждень жовтня читайте в матеріалі: Похолодає до "мінус" 3 і випаде сніг: коли Україну накриють сильні опади.

Тим часом Укргідрометцентр прогнозує, що погода в Україні в жовтні 2024 року буде холоднішою, ніж у вересні. У середньому, стовпчики термометрів піднімуться до +7...+13 градусів тепла - це на 1-1,5 градуса вище за норму.

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