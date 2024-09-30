Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи: в які регіони увірветься негода

В Україні прогнозують значний температурний контраст - від +9 до +26 градусів, розповіла Наталія Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 30 вересня / Колаж: Главред, фото: Відділ туризму ІФ ОДА

Погода в Україні 30 вересня буде дощовою. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території країни переважатиме суха погода. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

За даними синоптикині, у Карпатах почалася справжня зима - випав перший сніг. На вершині гори Піп Іван температура впала до -3, -5 градусів. Водночас в інших регіонах України спостерігаються такі температури:

Харків: +17°C;

Донецьк: +15°C;

Суми: +13°C;

Одеса: +16°C;

Чернігів: +11°C;

Житомир: +10°C;

Чернівці: +8°C;

Рівне: +9°C;

Львів: +9°C;

Ужгород: +9°C;

Київ: +11°C.

У понеділок, 30 вересня, в західних областях України очікуються сильні дощі. У Карпатах можливий мокрий сніг, тому краще утриматися від походів у гори.

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"Сильний вітер з оцим противним завиванням ще побуде, ганятиме листя, дуже-дуже обережно під старими деревами та білбордами, проходьте швидко, але 1-2 жовтня вітер попустить", - спрогнозував Діденко.

Температура на заході України становитиме лише +7+11°C, у північних регіонах – +13+18°C. На сході та півдні буде значно тепліше – +20+25°C. У центрі України температура коливатиметься від +19 до +24°C, на Вінниччині трохи прохолодніше – +12+14°C.

Погода в Україні 30 вересня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 30 вересня

У Києві 30 вересня очікується сильний вітер та суха погода. Температура в столиці підніметься до +19 °C.

Погода в Україні на найближчі дні

Найближчим часом варто підготуватися до значного температурного контрасту – від +9°C на заході до +26°C на сході України. Сильні пориви вітру стихнуть 1-2 жовтня.

Дивіться відео з першим снігом в Україні:

В Україні випав перший сніг/ Фото: скріншот

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні очікується вітряна та дощова погода, повідомляє Укргідрометцентр. У багатьох областях оголошено штормове попередження через сильні пориви вітру до 20 м/с.

Погода в Україні з 30 вересня по 6 жовтня буде здебільшого теплою, з температурою на 5-10 °C вище середніх багаторічних значень. Прохолодніша погода з можливими заморозками очікується лише на заході країни. Згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кибальчича, у другій половині тижня можливі локальні дощі, тоді у східних регіонах збережеться суха погода.

Як повідомляв Главред, у вересні середня температура повітря в Україні становитиме 15-20°C, в Карпатах - 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, а в Карпатах - 97-111 мм, що відповідає нормі.

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