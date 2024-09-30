Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи: в які регіони увірветься негода

Погода в Україні 30 вересня буде дощовою. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території країни переважатиме суха погода. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
За даними синоптикині, у Карпатах почалася справжня зима - випав перший сніг. На вершині гори Піп Іван температура впала до -3, -5 градусів. Водночас в інших регіонах України спостерігаються такі температури:
- Харків: +17°C;
- Донецьк: +15°C;
- Суми: +13°C;
- Одеса: +16°C;
- Чернігів: +11°C;
- Житомир: +10°C;
- Чернівці: +8°C;
- Рівне: +9°C;
- Львів: +9°C;
- Ужгород: +9°C;
- Київ: +11°C.
У понеділок, 30 вересня, в західних областях України очікуються сильні дощі. У Карпатах можливий мокрий сніг, тому краще утриматися від походів у гори.
"Сильний вітер з оцим противним завиванням ще побуде, ганятиме листя, дуже-дуже обережно під старими деревами та білбордами, проходьте швидко, але 1-2 жовтня вітер попустить", - спрогнозував Діденко.
Температура на заході України становитиме лише +7+11°C, у північних регіонах – +13+18°C. На сході та півдні буде значно тепліше – +20+25°C. У центрі України температура коливатиметься від +19 до +24°C, на Вінниччині трохи прохолодніше – +12+14°C.
Погода в Києві 30 вересня
У Києві 30 вересня очікується сильний вітер та суха погода. Температура в столиці підніметься до +19 °C.
Погода в Україні на найближчі дні
Найближчим часом варто підготуватися до значного температурного контрасту – від +9°C на заході до +26°C на сході України. Сильні пориви вітру стихнуть 1-2 жовтня.
Дивіться відео з першим снігом в Україні:
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, в Україні очікується вітряна та дощова погода, повідомляє Укргідрометцентр. У багатьох областях оголошено штормове попередження через сильні пориви вітру до 20 м/с.
Погода в Україні з 30 вересня по 6 жовтня буде здебільшого теплою, з температурою на 5-10 °C вище середніх багаторічних значень. Прохолодніша погода з можливими заморозками очікується лише на заході країни. Згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кибальчича, у другій половині тижня можливі локальні дощі, тоді у східних регіонах збережеться суха погода.
Як повідомляв Главред, у вересні середня температура повітря в Україні становитиме 15-20°C, в Карпатах - 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, а в Карпатах - 97-111 мм, що відповідає нормі.
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