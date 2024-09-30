Сніг і "мінусова" погода: Україну атакує сильнепохоодання

Синоптики попереджають, що 1 жовтня в Україні будуть сильні пориви вітру.

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Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 1 жовтня буде прохолодно, а місцями навіть морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Водночас у більшості північних, центральних, Харківській, південних областях синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні температура повітря почне опускатись до "мінусів". Мороз прогнозують у Карпатах. У деяких областях температура повітря вдень підвищиться до +20...+26 градусів. На заході буде прохолодно - 9-13 градусів тепла. Сильні дощі накриють Україну 4, 5 та 6 жовтня.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня / фото: ventusky

Погода 1 жовтня

В Україні 1 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Вітер в цей день буде північно-західний та східний зі швидкістю 7-12 м/с. У східних, Запорізькій та Одеській областях очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; на решті території вночі 9-14°, на півдні країни до 17°, вдень 17-22°, у східних областях до 25°. На високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +5

За даними meteoprog, 1 жовтня в Україні буде холодна погода. Найтепліше буде в Миколаївській і Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +15...+26 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня / фото: meteoprog

Погода 1 жовтня у Києві

У Києві 1 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

"Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°; у Києві вночі 10-12°, вдень 18-20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи – стало відомо, в які регіони увірветься негода. В Україні прогнозують значний температурний контраст – від +9 до +26 градусів, розповіла Наталія Діденко.

Також 30 вересня в Україні очікуються дощі. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території переважатиме суха погода.

Як повідомляв Главред, погода в Україні з 30 вересня по 6 жовтня буде здебільшого теплою, з температурою на 5-10 °C вище середніх багаторічних значень. Прохолодніша погода з заморозками очікується лише на заході країни.

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