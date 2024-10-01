Заморозки сунуть на Україну: які області чекає 0 на градуснику

Попри зниження температури повітря у деяких областях, опади не передбачаються по всій Україні.

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Заморозки очікуються лише у західних областях України / фото: pixabay

Погода в Україні у середу, 2 жовтня, буде прохолодною у західних регіонах і теплою - у східних. Про це повідомляє "Укргідрометцентр" у Facebook.

За даними синоптиків, середня температура повітря вночі сягатиме +6+11 градусів, а вдень +16+21 градусів. На сході та південному сході прогнозується до +25 градусів.

А ось мешканцям західних регіонів сподіватися на тепло не варто. Вночі температура повітря буде в межах +1+6 градусів, а вдень +12+17 градусів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

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Погода в Україні 2 жовтня / Укргідрометцентр

На Закарпатті та Прикарпатті очікуються заморозки до 0+3 градусів. В "Укргідрометцентрі" також повідомили про небезпечні метеорологічні явища у зв'язку із замерзанням ґрунту.

Попередження про І рівень небезпеки в Україні 2 жовтня / Укргідрометцентр

У Києві погода протягом дня буде досить теплою, але хмарною. Температура повітря вночі сягатиме +8+10 градусів, вдень +17+19 градусів тепла. Опади оминуть столицю, як і всю територію України.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Раніше українські синопники попереджали, що погода в Україні в жовтні 2024 року буде холоднішою, ніж у вересні. У середньому, стовпчики термометрів піднімуться до +7...+13 градусів тепла - це на 1-1,5 градуса вище за норму.

Напередодні стало відомо, що Україну атакувала сильна пилова буря. Вона поширилась у Київській, Житомирській та Вінницькій областях. Якість повітря там погіршувалась через дим, який прийшов з півночі.

Чим небезпечна пилова буря / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, синоптик Наталія Птуха попереджала, що з 29 вересня, коли температурний фон впаде, для багатьох буде відчутно похолодання. Втім, наступного тижня, з 30 вересня по 6 жовтня, температура буде комфортна та без заморозків.

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