Вже скоро увірветься сильне похолодання: названа дата раптової зміни погоди

Прогноз погоди в Україні на вихідних / фото: УНІАН

Що дізнаєтесь:

Якою буде погода в Україні на вихідних

Чи очікуються дощі в Україні

Коли регіони накриє похолодання

Погода в Україні найближчим часом буде місцями теплою, а місцями прохолодною. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На вихідних, 20-21 грудня буде хмарно. У ці дні не очікуються істотні опади, але будуть тумани. Україна буде під впливом антициклону.

Температура повітря підвищиться до 0-4 градусів тепла. На заході та півдні буде тепліше - 3-7 градусів тепла. А у Криму температура повітря підвищиться до +9 градусів.

"А поки що бажано доробити те, що необхідно зробити на вулиці, підготувати тепліший одяг, усіляке можливе утеплення в оселях, не хвилюватися, бо взимку похолодання - нормальна річ", - йдеться у повідомленні.

Погода у Києві

У Києві найближчими вихідними буде сухо. Однак погода буде прохолодною.

Температура повітря може піднятися до 1-3 градусів тепла.

Коли прийде похолодання

21 грудня погода особливо не зміниться. Однак вже на Різдво, 25 грудня, прийде похолодання.

"Відома приказка, що "сонце - на літо, зима - на мороз" справді не просто так. Адже якраз на Різдво, із 25-го грудня, в Україні розпочнеться похолодання. Як саме, звідки і на скільки градусів - в уточнених прогнозах подальших", - написала Діденко.

Як писав Главред, у четвер, 18 грудня, у більшості областей України опадів не прогнозувалося. Лише на Закарпатті можливий невеликий дощ, а в Карпатах дощ із мокрим снігом.

Нагадаємо, Східна Європа та Україна у ці дні перебуватимуть під впливом антициклонів. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що очікуються незначні коливання температури, слабкий вітер та локальні опади.

Нещодавно синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде зима в Україні. За її словами, цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5–2 градуси. Однак, вона попередила, що навіть у відносно м’який сезон варто бути готовими до різких погодних "гойдалок".

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

